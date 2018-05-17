Ящерица с зеленой кровью: в чем ее секрет?
Род ящериц с Новой Гвинеи (лат. Prasinohaema) обладает интересной особенностью: из-за высокой концентрации желчного пигмента биливердина в организме их кровь, слизистая оболочка рта, язык, внутренние органы и даже яйца имеют зеленый цвет.
Это единственные наземные позвоночные с зеленой кровью: уровень биливердина в их крови и тканях достигает значений, смертельных для других позвоночных. Помимо сцинков, повышенная концентрация биливердина встречается в крови лишь некоторых видов насекомых, рыб и лягушек, и иногда — в скорлупе у птиц.
У человека концентрация биливердина повышается при заболеваниях печени (в этом случае пигмент придает коже и белкам глаз желтый оттенок). При концентрации биливердина в крови около 50 микромолей человек умирает, а вот зеленокровные сцинки с концентрацией 714−1020 микромолей чувствуют себя прекрасно. Понимание того, каким образом животные выработали иммунитет, могло бы помочь в разработке эффективных лекарств.
Специалисты провели филогенетический анализ 51 вида австралийских сцинков, в том числе шести видов зеленокровных. Это позволило проследить эволюцию изменения крови. Выяснилось, что шесть современных видов зеленых ящериц развили в себе необычное качество независимо друг от друга.
По всей видимости, уникальная характеристика была для сцинков полезной с точки зрения их выживания в конкретной местности. Не исключено, что биливердин выступает в роли антиоксиданта и защищает рептилий от инфекций. Если гипотеза верна — на основе этих данных можно работать над созданием новых лекарств.
Узнайте о бермудских сцинках.