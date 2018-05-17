  • Ящерица с зеленой кровью: в чем ее секрет?
    Фото: Chris Austin/LSU
  • Ящерица с зеленой кровью: в чем ее секрет?
    Фото: Science Advances
Наука

Ящерица с зеленой кровью: в чем ее секрет?

Название зеленокровных сцинков говорит само за себя. Ученые выяснили, как животные поменяли цвет крови в процессе эволюции.
Анастасия Баринова
17 мая 2018 в 13:55

Род ящериц с Новой Гвинеи (лат. Prasinohaema) обладает интересной особенностью: из-за высокой концентрации желчного пигмента биливердина в организме их кровь, слизистая оболочка рта, язык, внутренние органы и даже яйца имеют зеленый цвет.

Это единственные наземные позвоночные с зеленой кровью: уровень биливердина в их крови и тканях достигает значений, смертельных для других позвоночных. Помимо сцинков, повышенная концентрация биливердина встречается в крови лишь некоторых видов насекомых, рыб и лягушек, и иногда — в скорлупе у птиц.

У человека концентрация биливердина повышается при заболеваниях печени (в этом случае пигмент придает коже и белкам глаз желтый оттенок). При концентрации биливердина в крови около 50 микромолей человек умирает, а вот зеленокровные сцинки с концентрацией 714−1020 микромолей чувствуют себя прекрасно. Понимание того, каким образом животные выработали иммунитет, могло бы помочь в разработке эффективных лекарств.

Специалисты провели филогенетический анализ 51 вида австралийских сцинков, в том числе шести видов зеленокровных. Это позволило проследить эволюцию изменения крови. Выяснилось, что шесть современных видов зеленых ящериц развили в себе необычное качество независимо друг от друга.

По всей видимости, уникальная характеристика была для сцинков полезной с точки зрения их выживания в конкретной местности. Не исключено, что биливердин выступает в роли антиоксиданта и защищает рептилий от инфекций. Если гипотеза верна — на основе этих данных можно работать над созданием новых лекарств.

Узнайте о бермудских сцинках.

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