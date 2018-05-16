«Зеленая искра»: синтез физики и ботаники
Инсталляция Green Spark продемонстрирует технологию биологической фотогальваники. Зритель попадает внутрь 2,5-метровой конструкции, которая состоит из десятков растений, подвешенных в керамических модулях.
Они соединены в последовательные и параллельные электрические цепи для питания экрана, который транслирует сообщения и отображает вырабатываемое электрическое напряжение. Электричество вырабатывают специальные бактерии в корнях растений, которые потребляют продукты жизнедеятельности растений и фотосинтеза, поступающие в почву.
Над инсталляцией работали Елена и Иван Митрофановы из Shukhov Lab, а также Паоло Бомбелли из Кембриджского Университета.
Moss Voltaics from Elena Mitro on Vimeo.
Фестиваль науки, искусства и технологий «Политех» пройдет 19−20 мая в московском Парке Горького. Вот здесь мы писали о нем очень подробно.