  • «Зеленая искра»: синтез физики и ботаники
    Фото: Елена и Иван Митрофановы, Паоло Бомбелли
  • «Зеленая искра»: синтез физики и ботаники
    Фото: Елена и Иван Митрофановы, Паоло Бомбелли
Наука

«Зеленая искра»: синтез физики и ботаники

Рассказываем об одной из самых занятных инсталляций, что будет представлена на фестивале науки, искусства и технологий «Политех» в Парке Горького.
Политех
16 мая 2018 в 16:46

Инсталляция Green Spark продемонстрирует технологию биологической фотогальваники. Зритель попадает внутрь 2,5-метровой конструкции, которая состоит из десятков растений, подвешенных в керамических модулях.

Они соединены в последовательные и параллельные электрические цепи для питания экрана, который транслирует сообщения и отображает вырабатываемое электрическое напряжение. Электричество вырабатывают специальные бактерии в корнях растений, которые потребляют продукты жизнедеятельности растений и фотосинтеза, поступающие в почву.

Над инсталляцией работали Елена и Иван Митрофановы из Shukhov Lab, а также Паоло Бомбелли из Кембриджского Университета.


Moss Voltaics from Elena Mitro on Vimeo.

Фестиваль науки, искусства и технологий «Политех» пройдет 19−20 мая в московском Парке Горького. Вот здесь мы писали о нем очень подробно.

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