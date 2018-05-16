Прожить год в условиях Луны: рекордный эксперимент Китая завершен
Вслед за другими странами, Китай планирует освоение космоса. Разработанная в 1998 году Лунная программа (англ. Chinese Lunar Exploration Program, CLEP) подразумевает создание к 2025 году окололунной станции, а также высадку астронавтов на поверхности естественного спутника Земли. Для этого в Пекине построили аналог космической базы — «Юэгун-1» (Yuegong-1, «Лунный дворец»).
Автономная экосистема, занимающая площадь 160 м², включает в себя научные лаборатории, помещения для сна, отдыха и переработки отходов. В 2014 году три добровольца провели на станции 105 дней, ставя различные эксперименты по выращиванию растений. В начале мая 2017 года стартовал второй этап имитации жизни на Луне.Четверо аспирантов пекинского университета аэрокосмических технологий — два юноши и две девушки — провели в «Лунном дворце» 60 дней.
В их задачу входило проведение экспериментов по производству пищи и переработке отходов. Затем их сменила четверка других участников, которые пробыли на автономной станции 200 дней, а 26 января 2018 года в лабораторию вернулась первая группа. Проект, завершившийся 15 мая, в общей сложности продлился 370 дней: на 5 дней дольше, чем было заявлено. Китайское космическое агентство намеренно изменило дату, чтобы проверить реакцию людей на неожиданную стрессовую ситуацию.
Во время выхода из «Лунного Дворца» участники несли корзины с фруктами и овощами, которые смогли вырастить внутри модуля. Но несмотря на «освобождение», волонтерам еще долго предстоит оставаться в изоляции от внешнего мира: теперь их отправили в больницу для всестороннего изучения психологического и физического здоровья. На основе всех этих данных Китай продолжит работать надо созданием окололунной базы, где экипаж в составе из четырех человек сможет находиться как минимум 30 дней. Китайский проект по имитации лунных условий — самый длительный среди аналогичных экспериментов. Узнайте, как NASA готовится к высадке людей на Марсе.