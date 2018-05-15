Льды Гренландии рассказали о расцвете и упадке Древнего Рима
С 1999 по 2003 годы в рамках проекта North Greenland Ice Core Project (NGRIP) в центральной части Гренландии велось бурение льда c целью отбора образцов: застывший на глубине лед помогает проследить изменение климата и другие события на планете.
Изучая химический состав льда, образовавшегося в период примерно с 1100 года до н.э. и 800 года н.э, международная группа ученых проанализировала происхождение примесей свинца. На основе методики FLEXPART гляциологи рассчитали скорость перемещения в атмосфере частиц, содержащих свинец. А разница в соотношении изотопов свинца позволила определить месторождения, откуда был добыт этот металл.
Сделав поправку на действие естественных источников (таких как вулканы) ученые нашли и техногенную причину загрязнения льда: разработка месторождений полезных ископаемых. Древние историки писали о том, как в копях на Иберийском полуострове активно добывалась руда, а ее выплавка продолжалась в течение 10 часов при температуре около 1200 °C. Остатки производства попадали в окружающую среду, распространяясь по планете. Проделав путь в 4600 километров, вещества достигли Гренландии и осели в замерзающих пластах льда.
Выбросы начали расти еще в 900 году до н.э., когда финикийцы расширили свои торговые маршруты в западное Средиземноморье. Затем к горной добыче присоединились карфагеняне, а после них — завоевавшие их римляне. Объем изотопов свинца в гренландских льдах точно коррелирует с максимальным ростом производства, что произошло во время расцвета Римской империи (I век н.э.).