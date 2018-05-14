Американской военной пересадили выращенное на руке ухо
Два года назад рядовая Шамика Бердж (Shamika Burrage) попала в аварию: на полном ходу автомобиль вышел из строя и несколько раз перевернулся. Шамика получила множественные травмы позвоночника и головы, а также лишилась левого уха и слуха с этой стороны. К счастью, помощь подоспела вовремя — по словам врачей, получасовая задержка стоила бы Бердж жизни.
После долгого лечения и реабилитации девушка почти поправилась, и пришло время искать пути возвращения ей нормальной внешности и слуха. В настоящее время существует множество хорошо себя зарекомендовавших методик: врачи даже умеют пересаживать уши, напечатанные на 3D-принтере. В случае 21-летней Шамики было решено пойти по максимально естественному пути, вырастив новый орган внутри нее самой.
Серию уникальных операций проводят специалисты отдела пластической и реконструктивной хирургии одной из военных клиник. Они вырезали фрагмент хряща из ребра пациентки, придали ему форму ушной раковины и вживили ткани под кожу на ее предплечье. Там хрящ начал регенерироваться, постепенно превращаясь в полноценное ухо: на нем появились кровеносные сосуды и нервные окончания. После того, как ухо полностью сформировалось, его извлекли и пришили на прежнее место, прикрыв шрамы фрагментами кожи с предплечья. Само по себе наружное ухо не возвращает слух, но в ходе операций врачи также смогли открыть слуховой канал, поврежденный аварией, и к девушке вернулась способность полноценно слышать звуки. Руководитель отделения говорит, что «молодой боец заслуживает лучшей помощи из всех возможных».
Шамике еще предстоят две небольшие операции, но «лет через пять никто не сможет отличить новое ухо от обычного».