Наука

Американской военной пересадили выращенное на руке ухо

Хирурги помогли рядовой армии США восстановить здоровье и внешность.
Анастасия Баринова
14 мая 2018 в 17:23
  • Американской военной пересадили выращенное на руке ухо
    Фото: U.S. ARMY

Два года назад рядовая Шамика Бердж (Shamika Burrage) попала в аварию: на полном ходу автомобиль вышел из строя и несколько раз перевернулся. Шамика получила множественные травмы позвоночника и головы, а также лишилась левого уха и слуха с этой стороны. К счастью, помощь подоспела вовремя — по словам врачей, получасовая задержка стоила бы Бердж жизни.

После долгого лечения и реабилитации девушка почти поправилась, и пришло время искать пути возвращения ей нормальной внешности и слуха. В настоящее время существует множество хорошо себя зарекомендовавших методик: врачи даже умеют пересаживать уши, напечатанные на 3D-принтере. В случае 21-летней Шамики было решено пойти по максимально естественному пути, вырастив новый орган внутри нее самой.

Читать далее

Тоже интересно

Ученые вырастили крошечное сердце и заставили его биться

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Тоже интересно
Инженер из России отдает свою голову для пересадки
Инженер из России отдает свою голову для пересадки
Тест Роршаха: картины психического здоровья
Тест Роршаха: картины психического здоровья