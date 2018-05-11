  • Археологи нашли в Москве медную икону XV—XVI вв.
    Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
  • Археологи нашли в Москве медную икону XV—XVI вв.
    Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Наука

Археологи нашли в Москве медную икону XV—XVI вв.

Во время работ по благоустройству в московском Лучниковом переулке археологи обнаружили часть иконы для хранения мощей.
Анастасия Баринова
11 мая 2018 в 18:28

В Москве найден уникальный артефакт XV—XVI вв.: фрагмент емкости для хранения мощей. Створка иконы-мощевика выполнена в технике литья из медного сплава. Небольшой нательный медальон шириной чуть более 3 см вместил весь канонический сюжет Рождества Христова: на нем изображены Божья Матерь и младенец Христос, праведный Иосиф, волхвы с дарами, пастухи и животные.

Нательный складень был изготовлен из меди; по всей вероятности, он принадлежал небогатому верующему. Не исключено, что икона-мощевик была потеряна на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем.

В настоящее время работы по благоустройству ведутся в восьми переулках в центре Москвы в районе между Солянкой и Маросейкой. За время реализации всей программы в столице было совершено множество важных открытий; в частности, была найдена подземная тайная комната.

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