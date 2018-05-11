Археологи нашли в Москве медную икону XV—XVI вв.
В Москве найден уникальный артефакт
Нательный складень был изготовлен из меди; по всей вероятности, он принадлежал небогатому верующему. Не исключено, что икона-мощевик была потеряна на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем.
В настоящее время работы по благоустройству ведутся в восьми переулках в центре Москвы в районе между Солянкой и Маросейкой. За время реализации всей программы в столице было совершено множество важных открытий; в частности, была найдена подземная тайная комната.