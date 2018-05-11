Вирус, которому тысячи лет: найдены древнейшие следы гепатита В
По данным ВОЗ на 2017 год, около 257 миллионов человек живут с гепатитом B. В 2015 году он стал причиной гибели 887 000 человек.
Несмотря на распространенность вируса, изучен он не достаточно хорошо и, в частности, неясна история его происхождения. Австралийские генетики, обследовавшие мумию XVI века из итальянской церкви, обнаружили в тканях следы гепатита B. При этом найденный вирус оказался очень похож на современные штаммы.проанализировала останки 53 человек, найденных в Германии.
Трое из этого числа оказались носителями вируса гепатита В. Один из них жил в средние века — его смерть произошла не позднее 1116 года, а двое являются представителями неолита: их останки датировались периодом 7000−5000 лет назад. Различия в модификации с современным вирусом названы незначительными: то есть он прошел тысячелетия, практически не мутировав.
Похожее исследование провели датские ученые. Изучая 304 образца людей, которые жили в Европе и Азии в период между 200 и 7000 лет назад, они нашли следы вируса в останках 25 человек — в том числе в костях воина, погребенного в братской могиле в Монголии. Наиболее древний носитель заболевания жил 4,5 тысячи лет назад. Несмотря на разницу дат в этих недавних научных трудах, обе работы показывают древнюю историю опасного заболевания. Его точное происхождение все еще не установлено. Поскольку вирус гепатита В человекообразных обезьян, шимпанзе и горилл близок человеческому, ряд исследователей полагает, что древние люди заразились от приматов в Африке. Согласно другой гипотезе, человеческий и обезьяний вирусы эволюционировали параллельно. Узнайте больше об этом опасном заболевании.