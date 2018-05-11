  • Вирус, которому тысячи лет: найдены древнейшие следы гепатита В
    Фото: CDC/Wikipedia
  • Вирус, которому тысячи лет: найдены древнейшие следы гепатита В
    Житель Каменного века, умерший в возрасте 25−30 лет, был носителем гепатита B. Фото: Nicole Nicklisch
Наука

Вирус, которому тысячи лет: найдены древнейшие следы гепатита В

Изучая останки древних людей (в частности — зубы), ученые нередко обнаруживают следы опасного вируса — гепатита B. Все говорит о том, он существовал задолго до нашей эры.
Анастасия Баринова
11 мая 2018 в 16:31
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По данным ВОЗ на 2017 год, около 257 миллионов человек живут с гепатитом B. В 2015 году он стал причиной гибели 887 000 человек.

Несмотря на распространенность вируса, изучен он не достаточно хорошо и, в частности, неясна история его происхождения. Австралийские генетики, обследовавшие мумию XVI века из итальянской церкви, обнаружили в тканях следы гепатита B. При этом найденный вирус оказался очень похож на современные штаммы.

  • Вирус, которому тысячи лет: найдены древнейшие следы гепатита В
    Фото: Patterson Ross/plos.org
Новые исследования относят появление гепатита B к еще более давним временам. Международная группа генетиков под руководством специалистов из Института изучения истории человечества Макса Планка проанализировала останки 53 человек, найденных в Германии.

Трое из этого числа оказались носителями вируса гепатита В. Один из них жил в средние века — его смерть произошла не позднее 1116 года, а двое являются представителями неолита: их останки датировались периодом 7000−5000 лет назад. Различия в модификации с современным вирусом названы незначительными: то есть он прошел тысячелетия, практически не мутировав.

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