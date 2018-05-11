Как и когда появилась голубиная фотография
Съемка Земли с высоты впервые была проведена в 1858 году над Парижем: первооткрывателем стал фотограф и воздухоплаватель Гаспар-Феликс Турнашон, известный под псевдонимом Надар. Он даже запатентовал идею фотографирования с воздушного шара.
Оноре Домье/Wikipedia
В 1887 году французский фотограф Артур Батут отправил в небо воздушного змея, оснащенного камерой. Затем фотоаппарат размещали на небольшой ракете с парашютом, и этой техникой в 1897 году воспользовался даже Альфред Нобель.
В начале XX века немецкий аптекарь Юлиус Нойброннер предложил «Способ и средства для фотографирования пейзажей сверху» с помощью почтовых голубей. Ранее он, как и его отец, использовал почтовых голубей для передачи рецептов и лекарств в близлежащий санаторий. После того, как один из голубей потерял ориентацию в тумане и вернулся только через четыре недели сытым и здоровым, Нойброннер решил снабдить птиц автоматическими камерами, чтобы проследить их путь.
Он отбирал наиболее сильных голубей, отвозил их примерно на 100 километров от дома, где оснащал камерами собственной конструкции. Двухобъективная камера прикреплялась с помощью нагрудных ремней, накачанных воздухом. Когда птица взлетала в небо, воздух медленно выходил, освобождая клапан, благодаря которому срабатывал затвор. В свою очередь птицы, стремясь быстрее освободиться от груза, летели домой по прямой линии на высоте от 50 до 100 метров, делая таким образом снимки с высоты. Этот способ пользовался успехом и в 1909—1911 годах завоевал награды на международных выставках в Дрездене, Франкфурте и Париже.
Голубиная фотосъемка использовалась во время Первой мировой войны для ведения воздушной разведки.
Всего Нойброннер разработал около десятка различных моделей камер и мобильную голубятню, запатентовав их в ряде европейских стран. А позже на смену этой технике пришла авиационная фотография.
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