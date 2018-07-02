  • Parker Solar Probe: уникальная миссия к Солнцу
    Фото: NASA
  • Parker Solar Probe: уникальная миссия к Солнцу
    Фото: NASA
  • Parker Solar Probe: уникальная миссия к Солнцу
    Фото: NASA
Наука

Parker Solar Probe: уникальная миссия к Солнцу

На протяжении нескольких десятилетий NASA работает над созданием космического аппарата для изучения внешней короны Солнца. Теперь планы близки к реальности: зонд Parker Solar Probe вскоре отправится на задание.
Анастасия Баринова
2 июля 2018 в 15:44

Для изучения Солнца науке необходимо точно знать множество параметров: структуру и динамику магнитных полей в источниках солнечного ветра, уровень ускорения солнечного ветра, объем энергии, испускаемой короной Солнца, воздействие частиц плазмы на солнечный ветер и многое другое. В этих целях с 90-х годов XX века ведутся работы по созданию автоматического корабля, который приблизится к поверхности Солнца на расстояние до десяти солнечных радиусов: это значительно ближе, чем все аппараты, которые когда-либо направлялись к светилу. Проект стоимостью 1,5 миллиарда долларов несколько раз менял названия. В 2017 году он был переименован в «Солнечный зонд Паркер» (Parker Solar Probe) — в честь выдающегося современного астрофизика Юджина Паркера. Это первый в истории случай, когда космический аппарат NASA получил имя в честь живого ученого.

С января 2018 года в Центре имени Годдарда станцию подвергали температурным испытаниям в вакууме: требовалось убедиться, что зонд и его аппаратура выдерживают низкую температуру — до минус 180 °C. После успеха этого теста шла проверка на воздействие экстремальной жары и резких температурных перепадов.

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