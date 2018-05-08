Пхумди: удивительные плавучие острова Индии
В индийском штате Манипур находится пресное озеро Локтак — крупнейшее в северо-восточной части страны. Его отличительной чертой являются пхумди — плавающие острова, появившиеся на основе мертвых и гниющих органических остатков. Губчатая поверхность островов покрыта растительностью, но большая часть плотной массы скрыта под водой, как айсберг. Во время сухого сезона, когда уровень воды снижается, корни островов опускаются на дно, поглощая питательные вещества.
Экосистема пхумди насчитывает 200 видов водных растений, около 60 видов птиц и 400 видов животных, включая редкого индийского питона (лат. Python molurus). На самом большом острове, имеющем площадь 40 км², расположен единственный в мире плавучий национальный парк «Кейбул-Ламджао». Здесь обитает сангай (лат. Rucervus eldii eldii) — обособившийся подвид оленя-лиры (лат. Cervus eldii): его копыта адаптированы к губчатой земле острова. Это редчайшее животное в мире — 1975 году было обнаружено лишь 14 особей, и для их сохранения был создан национальный парк.
Местными жителями воды озера используются для питьевых нужд, орошения и рыболовства. В сезон дождей озеро затопляет близлежащие долины, позволяя выращивать рис. В 1980-х годах к югу от озера была построена плотина Ithai Dam, из-за которой уровень воды остается высоким круглый год. В результате пхумди перестали опускаться на дно за питательными веществами, что приводит к истончению их поверхности и последующим разрывам. Это также лишает оленей и других животных кормовой базы: растительный покров становится все беднее.
Спутниковые снимки NASA получены в марте 2018 года. С учетом текущих тенденций уже через несколько лет острова будут выглядеть иначе. Посмотрите на искусственные плавучие острова в Дании.