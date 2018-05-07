Археологическое разочарование: в гробнице Тутанхамона не нашли Нефертити
Власти Египта опровергли существование секретной комнаты в составе гробницы Тутанхамона. Ее поиски начались в 2015—2016 годах после того, как данные радиолокационного анализа указали на возможное присутствие скрытого дверного проема на западной стене склепа. За ним, согласно основной версии, могла находиться гробница царицы Нефертити. Нефертити является самой узнаваемой женщиной Древнего Египта, однако многие факты ее биографии остаются на уровне предположений. Главная супруга древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона могла быть как египтянкой, так и иноземной принцессой. Наличие у нее шести дочерей практически не подвергается сомнению, но среди гипотез также звучит вероятность того, что Тутанхамон мог быть ее сыном.
До сих пор не найдено и место захоронения легендарной царицы. В свою очередь гробница Тутанхамона, занесенная в археологический реестр под именем KV62, была обнаружена в 1922 году. В 2010 году она была закрыта для реставрации, и в ее ходе появились гипотезы о скрытых залах. Однако эти надежды не подтвердились: тщательные исследования, проведенные специалистами Политехнического университета Турина, National Geographic и другими учеными, доказали отсутствие любых дополнительных помещений в составе гробницы Тутанхамона. 6 мая 2018 года Министерство древностей Египта выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о прекращении поисков. В документе подчеркивается, что ошибки быть не может: археологи использовали три различных радарных устройства, работающие на разных частотах. Полученные ими данные были всесторонне проверены, и все они указывают на то, что никаких новых секретов в гробнице Тутанхамона нет.
Узнайте, как могла был выглядеть Нефертити.