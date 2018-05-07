  • Археологическое разочарование: в гробнице Тутанхамона не нашли Нефертити
    Фото: Ministry of Antiquities وزارة الآثار‎
  • Археологическое разочарование: в гробнице Тутанхамона не нашли Нефертити
    Фото: Benjamin Nunez Gonzalez/Wikipedia
  • Археологическое разочарование: в гробнице Тутанхамона не нашли Нефертити
    Фото: Harry Burton/Wikipedia
Наука

Археологическое разочарование: в гробнице Тутанхамона не нашли Нефертити

Предположение о том, что в гробнице Тутанхамона могла быть погребена царица Нефертити, не подтвердилось.
Анастасия Баринова
7 мая 2018 в 12:53

Власти Египта опровергли существование секретной комнаты в составе гробницы Тутанхамона. Ее поиски начались в 2015—2016 годах после того, как данные радиолокационного анализа указали на возможное присутствие скрытого дверного проема на западной стене склепа. За ним, согласно основной версии, могла находиться гробница царицы Нефертити. Нефертити является самой узнаваемой женщиной Древнего Египта, однако многие факты ее биографии остаются на уровне предположений. Главная супруга древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства Эхнатона могла быть как египтянкой, так и иноземной принцессой. Наличие у нее шести дочерей практически не подвергается сомнению, но среди гипотез также звучит вероятность того, что Тутанхамон мог быть ее сыном.

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