Куда показывает стрелка? Оптическая иллюзия от японского математика
На деревянной оси покоится белая стрелка, чуть поблескивая на свету. Куда, по-вашему, показывает ее острие? Любой из нас (быть может, за редким исключением) уверенно ответит: направо. Что будет, если повернуть ее на 180 градусов? Наверное, она будет показывать налево? Как бы не так!
Можно вращать эту стрелку бесконечно, но она по-прежнему будет указывать в одну и ту же сторону.
Эту иллюзию придумал (вернее — математически рассчитал) японский математик Kокичи Сугихара, профессор токийского Университета Мэйдзи. На его счету — множество удивительных иллюзий, не раз отмеченных призами на конкурсах.
Секрет этой иллюзии — в форме стрелки: ее левый и правый конец одинаково скругленные, а вовсе не острые. Верхняя сторона стрелки вовсе не плоская, как это кажется на первый взгляд. Стоит поменять ракурс, как ее форма становится видна.
Видео с непокорной стрелкой было опубликовано пользователем Инстаграма Physicsfun в начале этого месяца — и за 5 дней набрало 394 435 просмотров.