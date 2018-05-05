  • Куда показывает стрелка? Оптическая иллюзия от японского математика
    Фото: Physicsfun / Instagram
  • Куда показывает стрелка? Оптическая иллюзия от японского математика
    Фото: Physicsfun / Instagram
Наука

Куда показывает стрелка? Оптическая иллюзия от японского математика

Вот что получается, если подойти к созданию иллюзий с научной точки зрения.
Николай Кулапов
5 мая 2018 в 18:25

На деревянной оси покоится белая стрелка, чуть поблескивая на свету. Куда, по-вашему, показывает ее острие? Любой из нас (быть может, за редким исключением) уверенно ответит: направо. Что будет, если повернуть ее на 180 градусов? Наверное, она будет показывать налево? Как бы не так!

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Можно вращать эту стрелку бесконечно, но она по-прежнему будет указывать в одну и ту же сторону.

Эту иллюзию придумал (вернее — математически рассчитал) японский математик Kокичи Сугихара, профессор токийского Университета Мэйдзи. На его счету — множество удивительных иллюзий, не раз отмеченных призами на конкурсах.

Секрет этой иллюзии — в форме стрелки: ее левый и правый конец одинаково скругленные, а вовсе не острые. Верхняя сторона стрелки вовсе не плоская, как это кажется на первый взгляд. Стоит поменять ракурс, как ее форма становится видна.

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Видео с непокорной стрелкой было опубликовано пользователем Инстаграма Physicsfun в начале этого месяца — и за 5 дней набрало 394 435 просмотров.

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