Фестиваль науки, искусства и технологий «Политех»: делимся энергией
Тема фестиваля 2018 года — «Энергия». Энергия меняет вещи вокруг нас. Мы чувствуем это, когда занимаемся спортом, заводим автомобиль, отправляем сообщение или просто идем в любимое кафе. Мы хотим исследовать различные способы проявления энергии и поделиться ею друг с другом.
Главное событие фестиваля — танцевальное представление VR_I от команды швейцарского хореографа Жиля Жобана. Вооружившись очками виртуальной реальности, участники перформанса исследуют выдуманные художником миры: бесконечную пустыню, несуществующий город или лофт на вершине горы. Зрители смогут взаимодействовать с друг другом и свободно перемещаться в пространствах, получая совершенно новые ощущения и наблюдая за движениями виртуальных танцоров. Традиционное восприятие реальности изменится — благодаря использованию новых технологических возможностей.
Особое место в Парке займет проект «Зеленая искра». Елена и Иван Митрофановы, авторы проекта в Shukhov Lab (Лаборатория прототипирования городов будущего), совместно с Паоло Бомбелли из Кембриджского университета привезут на фестиваль инсталляцию, демонстрирующую технологию биологической фотогальваники. «Зеленая искра» — конструкция со стенами высотой два с половиной метра, состоящая из десятков подвешенных в керамических модулях растений, выступающих в роли батарей. Электричество вырабатывают специальные бактерии, обитающие в корнях растений: они потребляют остатки жизнедеятельности и фотосинтеза, поступающие в почву. Остроумный синтез ботаники и физики можно будет изучить в деталях, оказавшись внутри инсталляции.
В парке также установят «Лабораторию шторма» — инсталляцию в виде прозрачной мембраны, внутри которой потоки ветра будут перемещать тысячи заряженных карбоновых частиц. Частицы будут реагировать на электромагнитное поле человека, и посетители Фестиваля смогут не только наблюдать смоделированный шторм, но и регулировать его силу.
По всей площадке фестиваля Политех будет курсировать «Водяной робот», проект гамбургской студии Ronnenberg Creative Technology, работающей с компьютерными технологиями и концептуальным дизайном. Робот предложит посетителям свежую питьевую воду, которую он добывает с помощью конденсации прямо из воздуха, а в ответ попросит подзарядить его батарею, покрутив специальную ручку на боковой части корпуса. «Водяной робот» — изящное решение вопроса бесплатной питьевой воды, которая из доступного ресурса за несколько десятилетий превратилась в успешный коммерческий продукт. Проект задуман как иллюстрация новой реальности, в которой роботы интегрированы в повседневную жизнь человека.
Традиционно важная часть фестиваля — лекционная программа. Джесси Беринг ― американский психолог и профессор новозеландского Университета Отаго — выступит 19 мая с лекцией «Как страсть делает нас глупее». Еще один звездный лектор — Бен Амбридж, профессор Ливерпульского университета, любимый спикер конференции TED, который работает на стыке психологии и зоологии. 20 мая Амбридж представит книгу «Умнее ли ты шимпанзе? Сразись с поразительно умными животными», развеет мифы о жизни животных и расскажет о последних открытиях зоологов и зоопсихологов.