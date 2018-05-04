Наука

Фестиваль науки, искусства и технологий «Политех»: делимся энергией

19 и 20 мая 2018 в Парке Горького пройдет пятый уличный Фестиваль науки, искусства и технологий «Политех». На 48 часов парк культуры и развлечений станет порталом в виртуальную реальность, площадкой для космических инсталляций и научных экспериментов.
Партнерский материал
4 мая 2018 в 15:48
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  • Фестиваль науки, искусства и технологий «Политех»: делимся энергией

Тема фестиваля 2018 года — «Энергия». Энергия меняет вещи вокруг нас. Мы чувствуем это, когда занимаемся спортом, заводим автомобиль, отправляем сообщение или просто идем в любимое кафе. Мы хотим исследовать различные способы проявления энергии и поделиться ею друг с другом.

Главное событие фестиваля — танцевальное представление VR_I от команды швейцарского хореографа Жиля Жобана. Вооружившись очками виртуальной реальности, участники перформанса исследуют выдуманные художником миры: бесконечную пустыню, несуществующий город или лофт на вершине горы. Зрители смогут взаимодействовать с друг другом и свободно перемещаться в пространствах, получая совершенно новые ощущения и наблюдая за движениями виртуальных танцоров. Традиционное восприятие реальности изменится — благодаря использованию новых технологических возможностей.

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Особое место в Парке займет проект «Зеленая искра». Елена и Иван Митрофановы, авторы проекта в Shukhov Lab (Лаборатория прототипирования городов будущего), совместно с Паоло Бомбелли из Кембриджского университета привезут на фестиваль инсталляцию, демонстрирующую технологию биологической фотогальваники. «Зеленая искра» — конструкция со стенами высотой два с половиной метра, состоящая из десятков подвешенных в керамических модулях растений, выступающих в роли батарей. Электричество вырабатывают специальные бактерии, обитающие в корнях растений: они потребляют остатки жизнедеятельности и фотосинтеза, поступающие в почву. Остроумный синтез ботаники и физики можно будет изучить в деталях, оказавшись внутри инсталляции.

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