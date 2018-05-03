  • Что такое «огненная радуга»?
    Фото: Наталья
  • Что такое «огненная радуга»?
    Огненная радуга в пустыне Атакама, Чили. Фото: Alina Garazhenko
  • Что такое «огненная радуга»?
    Фото: Jeff Kubina/Wikipedia
Наука

Что такое «огненная радуга»?

В американском национальном парке Пиннаклс было замечено редкое природное явление — «огненная радуга», или окологоризонтальная дуга.
Анастасия Баринова
3 мая 2018 в 15:18
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Небо над Национальным парком Пиннаклс в Калифорнии озарила «огненная радуга». Этот редкий погодный феномен формируется, когда свет, проходя через перистые облака, преломляется через плоские кристаллы льда. Лучи входят через вертикальную боковую стенку шестиугольного кристалла, выходя из нижней горизонтальной стороны. Такая схема обеспечивает спектральное разделение цветов, которые, подобно радуге, «зажигают» перистое облако.

Кристаллы должны быть ориентированы строго горизонтально, а Солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом. Явление не может наблюдаться с поверхности земли к северу от 55° с. ш. и к югу от 55° ю. ш., поскольку так высоко солнце там не поднимается (это можно компенсировать, лишь забравшись на гору). Сочетание всех этих условий делает феномен крайне редким.

  • Что такое «огненная радуга»?
    Фото: M. Jimenez, NWSBayArea / Twitter.com

Недавно спортсмен-любитель, совершавший пробежку в парке Пиннаклс, сфотографировал окологоризонтальную дугу и отправил снимки в Национальную погодную службу США.

Посмотрите на туманную радугу.

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