Что такое «огненная радуга»?
Небо над Национальным парком Пиннаклс в Калифорнии озарила «огненная радуга». Этот редкий погодный феномен формируется, когда свет, проходя через перистые облака, преломляется через плоские кристаллы льда. Лучи входят через вертикальную боковую стенку шестиугольного кристалла, выходя из нижней горизонтальной стороны. Такая схема обеспечивает спектральное разделение цветов, которые, подобно радуге, «зажигают» перистое облако.
Кристаллы должны быть ориентированы строго горизонтально, а Солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом. Явление не может наблюдаться с поверхности земли к северу от 55° с. ш. и к югу от 55° ю. ш., поскольку так высоко солнце там не поднимается (это можно компенсировать, лишь забравшись на гору). Сочетание всех этих условий делает феномен крайне редким.
Недавно спортсмен-любитель, совершавший пробежку в парке Пиннаклс, сфотографировал окологоризонтальную дугу и отправил снимки в Национальную погодную службу США.
Посмотрите на туманную радугу.