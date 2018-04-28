  • В Перу найдены следы крупнейшего в мире детского жертвоприношения
    Фото: John Verano/Tulane University
  • В Перу найдены следы крупнейшего в мире детского жертвоприношения
    Фото: John Verano/Tulane University
Наука

В Перу найдены следы крупнейшего в мире детского жертвоприношения

На севере Перу археологи совершили сенсационное открытие, обнаружив ритуальное погребение 140 детей и 200 молодых лам.
Анастасия Баринова
28 апреля 2018 в 17:53
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Научная группа под руководством Габриэля Прието (Gabriel Prieto) из университета Трухильо и Джона Верано (John Verano) из Тулейнского университета на протяжении многих лет изучает наследие чиму.

Эта высокоразвитая древнеамериканская культура существовала примерно с 1250 по 1470 гг. на севере современного Перу в области города Трухильо. В эпоху расцвета влияние чиму распространялось до границ Эквадора на севере и до Лимы на юге.

Как и многие другие народы, чиму практиковали человеческие жертвоприношения, однако открытие, сделанное Прието и Верано в 2011 году, меняет наше представления о масштабах их обрядов.

В 300 метрах от побережья, в археологической местности Хуанчакито-Лас Лламас (пригород Трухильо), среди руин 3500-летнего храма были найдены останки 42 детей и 76 лам. До недавнего времени это считалось крупнейшим в мире свидетельством ритуального убийства детей. По завершении экспедиции стало известно, что общее число жертв оказалось значительно выше.

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