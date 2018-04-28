В Перу найдены следы крупнейшего в мире детского жертвоприношения
Научная группа под руководством Габриэля Прието (Gabriel Prieto) из университета Трухильо и Джона Верано (John Verano) из Тулейнского университета на протяжении многих лет изучает наследие чиму.
Эта высокоразвитая древнеамериканская культура существовала примерно с 1250 по 1470 гг. на севере современного Перу в области города Трухильо. В эпоху расцвета влияние чиму распространялось до границ Эквадора на севере и до Лимы на юге.
Как и многие другие народы, чиму практиковали человеческие жертвоприношения, однако открытие, сделанное Прието и Верано в 2011 году, меняет наше представления о масштабах их обрядов.
В 300 метрах от побережья, в археологической местности Хуанчакито-Лас Лламас (пригород Трухильо), среди руин 3500-летнего храма были найдены останки 42 детей и 76 лам. До недавнего времени это считалось крупнейшим в мире свидетельством ритуального убийства детей. По завершении экспедиции стало известно, что общее число жертв оказалось значительно выше.
More than 140 children were ritually killed in a single mass sacrifice some 550 years ago in Peru—and archaeologists think they know what prompted the act. https://t.co/R62VBT4fmc
— National Geographic (@NatGeo) 26 апреля 2018 г.
На территории около 700 квадратных метров было похоронено 140 мальчиков и девочек от 5 до 14 лет (большинству из них было от 8 до 12 лет). Практически все жертвы лежали лицом к морю; их грудные клетки были вскрыты — вероятно, чтобы вырвать сердце.
На том же участке археологи насчитали 200 останков молодых лам, уложенных головами в сторону Анд, на восток. Этим животным было не больше 18 месяцев.
К востоку от места погребения был обнаружен слой засохшей грязи, в которую впечатались следы босых детей, взрослых в обуви, собак и лам: это показывает направление движения ритуальной процессии. Радиоуглеродный анализ остатков текстиля и веревок позволил датировать событие 1400−1450 годами.
Неподалеку также были найдены останки мужчины и двух женщин со следами тупых травм на черепах. В их могилах не было погребальных даров. Ученые допускают, что эти люди могли принимать участие в ритуале.
Археологи считают, что столь грандиозное жертвоприношение было вызвано бедственным на тот момент положением чиму: уже тогда Эль-Ниньо оказывал на регион влияние, приводя к разрушительным наводнениям.
Боги не принимали обычные жертвы, буйство стихии продолжалось, и чиму решили отдать высшим силам крупную жертву — почти полторы сотни детей. Но все это — на уровне гипотез. «Без машины времени мы никогда не найдем точного ответа», — говорят антропологи.
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