Метеорный поток Аквариды и другие события майского звездного неба
Ночью 3 мая можно наблюдать шесть светил, которые выстроятся над южным горизонтом практически в одну линию. По сообщению Московского планетария, первыми — сразу после полуночи — высоко на юге взойдут Спика и Юпитер. Затем около 2:00 мск высокое положение на юге начнут занимать Антарес, убывающая Луна (8 мая она примет фазу последней четверти), за ней — Сатурн, а завершит «небесное шоу» красный Марс, который поднимется из-за горизонта после 2:30 мск и исчезнет в ярких лучах восходящего Солнца в 4:44 мск. Лучший день для наблюдения Юпитера в 2018 году выпадет на 9 мая, когда планета окажется в противостоянии с Солнцем.
Не забываем о звездном дожде из созвездия Водолея: метеорном потоке Эта-Аквариды (ŋ-Аквариды) или Майские Аквариды, порожденном кометой Галлея. Его активность началась 19 апреля, максимум наступит 6 мая 2017 года в 4:00 мск, а завершение — 28 мая. По прогнозам Международной Метеорной Организации, в пиковый период ожидается до 55 метеоров в час. Вместе с тем наблюдениям может помешать Луна, прошедшая 30 апреля фазу полнолуния: находясь недалеко от радианта Майских Акварид на юго-восточном горизонте, она будет «засвечивать» небо.
Солнце движется по созвездию Овна до 14 мая, а затем переходит в созвездие Тельца и остается в нем до конца месяца. Продолжительность дня быстро растет от 15 часов 22 минут в начале месяца до 17 часов 07 минут — в конце (данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за май возрастет с 49 до 56 градусов).
Среди памятных астрономических дат месяца — 400-летие Третьего закона Кеплера. 15 мая 1618 года немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер установил взаимосвязь между расстояниями планет от Солнца и временем их обращения. А 28 мая 1971 года к Марсу запущена АМС Марс-3: первая в мире автоматическая межпланетная станция, достигшая поверхности Марса.
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