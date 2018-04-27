Создана самая подробная карта Млечного Пути
Новая карта Млечного Пути создана на основе данных, полученных европейским космическим телескопом Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics). Этот уникальный аппарат, запущенный ЕКА 19 декабря 2013 года, отличается зорким цифровым «оком» с разрешением в 938 миллионов пикселов.
Его главная задача — определить, как плотно распределены звезды нашей Галактики. Первая версия карты была представлена в 2016 году, а теперь появилась возможность обновить ее с учетом новой информации, собранной за период с июля 2014 года по май 2016 года.
Кстати: сравните данные, собранные телескопом Gaia в разные периоды.
Слева — данные о 1,4 миллионах звезд, собранные к 2016.
Справа — данные о 97 миллионах — по состоянию на 2018.
Сверхточные инструменты Gaia позволили установить координаты и яркость 1,7 миллиарда звезд. Для 100 миллионов звезд была вычислена температура поверхности, для 87 миллионов раскрыты механизмы их взаимодействия с межзвездной пылью, а для 7 миллионов звезд были измерены лучевые скорости (это позволяет понять, по каким траекториям они движутся относительно центра Млечного Пути).
Также карта содержит информацию о 14 тысячах астероидах внутри Солнечной системы: на основе этого можно точнее рассчитывать их орбиты. И хотя новая карта охватывает лишь около 1% от общего числа звезд в Млечном Пути — более подробной трехмерной карты на сегодняшний день не существует. Кстати, на карте — не только наша галактика, но и ее окрестности: два светлых пятна в правой нижней четверти изображения — это Магеллановы облака, спутники Млечного Пути.
Астрономы рассчитывают Gaia будет передавать информацию на Землю до 2020 года, пополняя знания человечества о космосе.
Посмотрите на панорамное видео Млечного Пути.