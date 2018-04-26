Как древние люди охотились на гигантских ленивцев
Палеонтологи вели раскопки в американском национальном парке «Белые пески» (White Sands National Monument). В далеком прошлом на этом участке было озеро, высохшее после последнего ледникового периода. Благодаря этому в кремниевой и гипсовой породах сохранились полуметровые следы древних млекопитающих возрастом около 10 000 — 15 000 лет. При этом внутри крупных отпечатков ученые разглядели более мелкие следы.
Согласно результатам исследования, цепочку следов оставили два вида млекопитающих: люди и гигантские ленивцы. Считается, что эти огромные животные появились около 35 млн лет до н.э. и вымерли всего десять тысяч лет назад. Первые люди в Америке, предки индейцев, еще с ними сталкивались.
И хотя основной причиной вымирания гигантских ленивцев может быть резкое изменение климата — свою роль, по всей видимости, внесла и охота. Находка, сделанная в парке «Белые пески», свидетельствует в пользу этой версии. Следы располагаются таким образом, что позволяют воссоздать развитие событий. Ленивец идет по прямой или чуть извилистой траектории, и за ним, не привлекая внимания, следует охотник. С другой стороны к ленивцу подступает еще один человек, и тогда зверь резко разворачивался и начинает размахивать лапами, стараясь защититься или отпугнуть преследователей.
Ученые подчеркивают, что люди целенаправленно выслеживали животное: длина шага древнего ленивца составляет 80−110 см, а человеческого — лишь около 60 см, при этом охотники удлиняли свой шаг, стараясь не оставить новый след. Однако закончилась ли их вылазка удачей, не известно.
Не все ученые согласны с версией об охоте. Некоторые говорят о том, что ленивец — сложная добыча для пары человек: он слишком крупный, а его когти слишком мощные. Не исключено, что люди прошлись по следам зверя спустя некоторое время: «Как часто дети, а то и взрослые, наступают на чужие следы на снегу или песке просто ради удовольствия? », — говорит палеонтолог из Стэнфорда Энтони Барноски (Anthony Barnosky).
Гигантские ленивцы — растительноядные животные, обитавшие на территории современной Южной и Северной Америки. Они превышали по размерам современных слонов, достигали массы в несколько тонн и обладали длинными когтями. В отличие от современных ленивцев, их древние родственники жили на земле, а не на деревьях.
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