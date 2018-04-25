  • Крупнейшая в мире статуя Христа начала раздавать интернет
    Фото: mmadejski/Instagram
  • Крупнейшая в мире статуя Христа начала раздавать интернет
    Фото: digital.nirvana/Instagram
  • Крупнейшая в мире статуя Христа начала раздавать интернет
    Фото: ndriusparrow/Instagram
Наука

Крупнейшая в мире статуя Христа начала раздавать интернет

В польском городе Свебодзин находится самая большая в мире статуя Иисуса Христа. Недавно на ее вершине были установлены передатчики, обеспечивающие интернет-соединение всей округе.
Анастасия Баринова
25 апреля 2018 в 15:06

Гигантская статуя Христа, возвышающаяся в Свебодзине, была создана по инициативе местного прихода, ее освящение состоялось в 2010 году. Высота статуи с короной составляет 36 метров, а общая высота с постаментом достигает 52 метров, и это делает ее самой высокой в мире. Не так давно монумент начал раздавать интернет: съемки с дронов показывают антенны внутри короны.


Представитель провайдера сообщил, что интернет-сигнал поступает не только ближайшим деревням, но и церковному приходу для его системы видеонаблюдения. Эксперты хорошо отзываются о нововведении: антенна на 50-метровой высоте идеально подходит для раздачи интернета. Однако найти авторов идеи журналистам не удалось: ни местная церковь, ни администрация города не стали комментировать ситуацию.

Узнайте, где находятся самые огромные статуи на планете.

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