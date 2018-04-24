  • Неизвестный затонувший корабль найден в Австралии
    Фото: Australian Institute of Marine Science
  • Неизвестный затонувший корабль найден в Австралии
    Фото: Australian Institute of Marine Science
Наука

Неизвестный затонувший корабль найден в Австралии

Составляя карту дна у берегов Западной Австралии, ученые нашли обломки корабля, затонувшего в начале ХХ века.
Анастасия Баринова
24 апреля 2018 в 16:46
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Картографы из Австралийского института морских наук проводили сканирование морского дна в районе города Брум, как вдруг на сонаре появилось необычное образование. Детальное исследование позволило идентифицировать объект как обломки корабля. Судно нашло последнее пристанище на глубине 60 метров. От него сохранился 37-метровый металлический обломок; его координаты держатся в секрете для того, чтобы избежать внимания дайверов-любителей. Результаты съемки были переданы ученым из Музея Западной Австралии, которые установили, что корабль относится к самому началу XX века. Его исследование будет продолжено, а эксперты не сомневаются, что это не последнее подобное открытие в Западной Австралии: эта область морского дна еще недостаточно изучена.

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