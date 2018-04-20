В Новой Зеландии открыт неизвестный ранее вид вымерших китов
Усатые киты (лат. Mysticeti) широко распространены по планете, но в истории их происхождения остается много пробелов. Весь отряд китообразных, предположительно, произошел от наземных млекопитающих, которые около 50 млн. лет назад перешли к полуводному образу жизни. Приспосабливаясь к новой среде, они модифицировали свое тело. Некоторые из них утратили зубы: для питания планктоном они не нужны — и это, в частности, сформировало подотряд усатых китов. В старинной научной классификации они так и назывались: беззубые.
К настоящему времени самым древним известным предком этих китообразных считался Mystacodon selenensis, чьи останки возрастом 36 млн. лет были найдены в 2017 году в Перу. У этой особи еще были зубы. Останки другого древнего усатого кита, обнаруженные недавно на юге Новой Зеландии, уже демонстрируют отсутствие зубов.
Окаменелости датированы возрастом более 27,5 миллионов лет: они относятся к периоду олигоцена, который начался примерно 33,9 миллиона лет назад и закончился 23 миллиона лет назад. Новый вид получил имя Toipahautea waitaki: с языка маори это переводится как «усатый кит из округа Вайтаки», местности, где были найдены череп и кости древнего морского млекопитающего. При жизни он достигал 6 метров в длину, и это минимальный показатель для усатых китов: среди современных представителей подотряда такие же размеры имеет лишь карликовый гладкий кит (лат. Caperea marginata), а самый крупный из усатых — синий кит (лат. Balaenoptera musculus).
«Люди полагают, что в древности планета была населена животными-гигантами, но это не так — по крайней мере для китов. Они достигли больших размеров только на последних стадиях своей эволюции», — говорят авторы исследования.
Посмотрите, как видят море киты.