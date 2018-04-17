Наука

Как 13-летний мальчик нашел клад викингов

В Германии нашли сокровища, которые когда-то могли принадлежать королю Дании.
Анастасия Баринова
17 апреля 2018 в 19:26
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  • Как 13-летний мальчик нашел клад викингов
    Фото: East News

В конце X века Данией правил Харальд I Синезубый, сыгравший важную роль в истории страны: он завоевал Норвегию и часть современной Швеции, а также принес на свою землю христианство. Смерть короля окутана тайнами: по одной из версий, его близкие, оставшиеся язычниками, убили «предателя». Ему не помогло даже бегство в Померанию (историческую область на юге Балтийского моря).

Легенды окружают и последние годы жизни Харальда: считается, что он оставил после себя несметные сокровища. Недавняя находка на острове Рюген может подтвердить этот миф.

Открытие сделали археолог-любитель Рене Шон (Rene Schön) и 13-летний мальчик Лука Малашниченко (Luca Malaschnitschenko) три месяца назад. Они прочесывали побережье при помощи металлоискателя, когда мальчик заметил на земле что-то блестящее. Сначала им показалось, что это лишь мусор — кусок алюминиевой фольги или банки, но, взяв его в руки, археологи быстро поняли, что нашли серебро.

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