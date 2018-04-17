Как 13-летний мальчик нашел клад викингов
В конце X века Данией правил Харальд I Синезубый, сыгравший важную роль в истории страны: он завоевал Норвегию и часть современной Швеции, а также принес на свою землю христианство. Смерть короля окутана тайнами: по одной из версий, его близкие, оставшиеся язычниками, убили «предателя». Ему не помогло даже бегство в Померанию (историческую область на юге Балтийского моря).
Легенды окружают и последние годы жизни Харальда: считается, что он оставил после себя несметные сокровища. Недавняя находка на острове Рюген может подтвердить этот миф.
Открытие сделали археолог-любитель Рене Шон (Rene Schön) и 13-летний мальчик Лука Малашниченко (Luca Malaschnitschenko) три месяца назад. Они прочесывали побережье при помощи металлоискателя, когда мальчик заметил на земле что-то блестящее. Сначала им показалось, что это лишь мусор — кусок алюминиевой фольги или банки, но, взяв его в руки, археологи быстро поняли, что нашли серебро.
Find by amateur archaeologists _ one age 13 _ leads to silver treasure trove in Germany linked to the reign of Viking king «Harald Bluetooth.» https://t.co/X6VAJd7P1c
— AP Europe (@AP_Europe) 16 апреля 2018 г.
Чуть позже Рене Шон и его помощник продолжили раскопки вместе с профессиональными археологами. В общей сложности на Рюгене было найдено около 600 монет, жемчуг, ожерелья, кольца, броши и амулеты в виде молота Тора. Древнейшими монетами были дирхамы из Дамаска, отчеканенные в 714 году, а наиболее поздние датируются 983 годом. Это позволяет отнести ценности к наследию Харальда I Синезубого, правившего с 958 года и погибшего около 986 года. И это один из самых крупных кладов той эпохи; соперничать с ним может только открытие, сделанное в 1870 годах на соседнем острове Хиддензе.
Интересно, что король получил свою кличку за синеватый цвет зуба, а в честь него была названа популярная технология Bluetooth (перевод на английский язык датского слова «Blåtand», «Синезубый»). Этим разработчики отдали дань уважения правителю, объединившему народы на территории современных Дании и Швеции.