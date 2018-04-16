Залежи 16 млн тонн редкоземельных металлов обнаружены в Японии
Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature: Scientific Reports, залежи были обнаружены на дне Тихого океана, на участке площадью около 2,5 тыс. квадратных километров недалеко от острова Минамитори, что в 1 850 километрах от Токио.
По оценкам исследователей, в залежах содержатся более 16 миллионов тонн редкоземельных металлов. Этих запасов хватит, чтобы покрыть международный спрос в иттрии на 780 лет, в европии — на 620 лет, в тербии — на 420 лет, в диспрозии — на 730 лет.
В Японии начали активно искать собственные залежи редкоземельных металлов, после того как в 2010-х годах их главный поставщик — Китай — начал ограничивать их добычу и экспорт. Японии же, как одному из главных производителей электроники, редкоземельные металлы жизненно необходимы. Теперь же, как сообщает The Wall Street Journal, японские специалисты займутся поиском наиболее эффективных и недорогих методов по извлечению данных металлов.
Редкоземельные металлы используют во многих высокотехнологичных отраслях, в частности, в атомной технике, при производстве автомобилей и электромобилей, мобильных телефонов, аккумуляторов; химической, нефтехимической и стекольной промышленности. Они представляют собой группу из 17 элементов — скандия, иттрия, лантана и лантаноидов (в периодической таблице находятся во втором ряду снизу).
До обнаружения залежей в Японии, считалось, что в России сосредоточено примерно 18% балансового запаса РЗМ, что в абсолютных значениях составляет 28 млн тонн. Около 70% запасов приходится на Мурманскую область, 16% - в Якутии, остальные — в Иркутской, Читинской областях, в Коми и Туве.