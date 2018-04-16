Как маскировка нацистского линкора отравила деревья в Норвегии
Дендрохронологи из Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга изучали состояние сосновых лесов в западной части Норвегии. Ученые хотели получить данные, которые позволили бы воссоздать климат этих мест за последние 2000 лет.
Известно, что сосны в холодные годы формируют узкие кольца, а в теплые — широкие; эти долгоживущие деревья являются настоящими летописи минувших эпох.
Биолог Клаудия Хартль (Claudia Hartl) обратила внимание на то, что некоторые сосны в заливе Ко-фьорд (север Норвегии) практически не росли в период Второй мировой войны и даже в течение нескольких лет после ее конца. Ствол одного из обследованных деревьев, например, не рос на протяжении 9 лет. Деревья, росшие дальше от бухты, образовали годичные кольца — но чрезвычайно тонкие. В образцах, взятые в 4 км от Ко-фьорда, патологий не нашли.
В дикой природе такие явления случаются: замедлить или остановить рост деревьев могут насекомые-вредители или резкие перепады температуры. Но ученые объясняют этот случай техногенными факторами.
Архивные документы позволили им установить, что в водах Ко-фьорда во время войны находился военный корабль класса «Бисмарк» — линкор «Тирпиц» (Tirpitz), входивший в состав германских военно-морских сил в эпоху Третьего рейха. В боях он почти не принимал участия; его присутствие позволяло сдерживать силы СССР и союзников.
Когда в 1944 году британские ВВС предприняли попытку обнаружить и уничтожить линкор, немцы скрыли корабль в искусственном тумане.
Для создания завесы была использована хлорсульфоновая кислота. Эта бесцветная жидкость издает резкий запах и дымится, что, по мнению биологов, повредило иглы деревьев — ключевой инструмент для фотосинтеза. Когда хвойные деревья теряют свои иглы, на регенерацию уходят долгие годы. По данным биологов, поражены оказались 60% деревьев у побережья. Некоторым удалось восстановиться через 12 лет, тогда как другим потребовалось около трех десятков.
«Тирпиц» ставит завесу.
Ученые полагают, что растительность и в других регионах так или иначе отреагировала на химикаты, примененные на фронте, и эти последствия еще не изучены.
Узнайте, как деревья рассказывают о климате.