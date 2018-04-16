  • Как маскировка нацистского линкора отравила деревья в Норвегии
    Фото: Wikipedia
  • Как маскировка нацистского линкора отравила деревья в Норвегии
    Фото: U.S. Naval Historical Center
  • Как маскировка нацистского линкора отравила деревья в Норвегии
    Фото: U.S. Naval Historical Center
Наука

Как маскировка нацистского линкора отравила деревья в Норвегии

Биологи, изучающие историю климата Норвегии, обнаружили неожиданный фактор, оказавший влияние на экологию: крейсер, когда-то стоявший у берегов страны, замедлил рост деревьев.
Анастасия Баринова
16 апреля 2018 в 18:49
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Дендрохронологи из Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга изучали состояние сосновых лесов в западной части Норвегии. Ученые хотели получить данные, которые позволили бы воссоздать климат этих мест за последние 2000 лет.

Известно, что сосны в холодные годы формируют узкие кольца, а в теплые — широкие; эти долгоживущие деревья являются настоящими летописи минувших эпох.

Биолог Клаудия Хартль (Claudia Hartl) обратила внимание на то, что некоторые сосны в заливе Ко-фьорд (север Норвегии) практически не росли в период Второй мировой войны и даже в течение нескольких лет после ее конца. Ствол одного из обследованных деревьев, например, не рос на протяжении 9 лет. Деревья, росшие дальше от бухты, образовали годичные кольца — но чрезвычайно тонкие. В образцах, взятые в 4 км от Ко-фьорда, патологий не нашли.

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В дикой природе такие явления случаются: замедлить или остановить рост деревьев могут насекомые-вредители или резкие перепады температуры. Но ученые объясняют этот случай техногенными факторами.

Архивные документы позволили им установить, что в водах Ко-фьорда во время войны находился военный корабль класса «Бисмарк» — линкор «Тирпиц» (Tirpitz), входивший в состав германских военно-морских сил в эпоху Третьего рейха. В боях он почти не принимал участия; его присутствие позволяло сдерживать силы СССР и союзников.

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