  • Рука — клинок: необычный средневековый протез найден в Италии
    Фото: Journal of Anthropological Sciences
  • Рука — клинок: необычный средневековый протез найден в Италии
    Фото: Journal of Anthropological Sciences
Наука

Рука — клинок: необычный средневековый протез найден в Италии

Житель Средневековья, потеряв часть руки, заменил ее ножом — таким был вывод археологов, обследовавших древнее захоронение.
Анастасия Баринова
13 апреля 2018 в 19:55
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На севере Италии ученые изучили захоронение древнегерманского племени лангобарды, правивших на Апеннинском полуострове в VI—VIII вв. нашей эры. В некрополе находилось множество останков людей, а также пары борзых и обезглавленной лошади. Самой интересной находкой оказался один из скелетов: его правая рука, лишенная кисти, была согнута в локте, а рядом лежал клинок, пряжка и истлевшие останки какого-то материала — по всей видимости, кожи.

Останки принадлежали мужчине 40−50 лет, однако на момент смерти рана на его руке уже зажила. Об этом говорят костные мозоли и наросты на костях предплечья: они могли появиться, пока покойник носил протез. Почему мужчина потерял конечность — точно неизвестно (не исключено, что она была сломана или утрачена в битве).

По всей видимости, лишившись половины руки, мужчина заменил ее ножом, закрепив его кожаными ремнями. Обследовав скелет, ученые обнаружили подтверждения этому. Зубы с правой стороны рта были сточены и сильно повреждены: ими покойник зарягивал ремни, удерживающие протез. Для этого ему часто приходилось удерживать руку в неестественной, вытянутой позе — из-за этого его правое плечо искривилось.

  • Рука — клинок: необычный средневековый протез найден в Италии
    Фото: Journal of Anthropological Sciences

По мнению археологов, удивительно, что мужчина выжил с такой травмой в Средние века — эпохи, не знавшей антибиотиков. Однако пример этого мужчины показывает, насколько лангобарды ценили человеческую жизнь и не бросали соплеменников, получивших увечья. Узнайте историю скелета из немецкого замка.

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