Рука — клинок: необычный средневековый протез найден в Италии
На севере Италии ученые изучили захоронение древнегерманского племени лангобарды, правивших на Апеннинском полуострове
Останки принадлежали мужчине 40−50 лет, однако на момент смерти рана на его руке уже зажила. Об этом говорят костные мозоли и наросты на костях предплечья: они могли появиться, пока покойник носил протез. Почему мужчина потерял конечность — точно неизвестно (не исключено, что она была сломана или утрачена в битве).
По всей видимости, лишившись половины руки, мужчина заменил ее ножом, закрепив его кожаными ремнями. Обследовав скелет, ученые обнаружили подтверждения этому. Зубы с правой стороны рта были сточены и сильно повреждены: ими покойник зарягивал ремни, удерживающие протез. Для этого ему часто приходилось удерживать руку в неестественной, вытянутой позе — из-за этого его правое плечо искривилось.
По мнению археологов, удивительно, что мужчина выжил с такой травмой в Средние века — эпохи, не знавшей антибиотиков. Однако пример этого мужчины показывает, насколько лангобарды ценили человеческую жизнь и не бросали соплеменников, получивших увечья. Узнайте историю скелета из немецкого замка.