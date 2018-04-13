Как хронотип влияет на продолжительность жизни: новое исследование
Ученые из США и Великобритании рассматривали связь между риском смерти от различных заболеваний и хронотипом — характером суточной активности человека. Анализ проводился с помощью программы UK Biobank — «национальной карты здоровья». Она появилась в 2006 году, когда благотворительная исследовательская организация попросила полмиллиона добровольцев предоставить о себе информацию.
Люди в возрасте от 37 до 73 лет рассказали о своих пищевых предпочтениях, наследственных заболеваниях, наличии или отсутствии вредных привычек и так далее. Они также сдали анализы и прошли другие обследования. Затем ученые следили за их состоянием здоровья. К 2017 году было зафиксировано примерно 1,3 миллиона госпитализаций среди участников программы, 40 000 случаев рака и 14 000 смертей.
В 2012 года этот объем информации было разрешено использовать для различных научных исследований. Обратившись к данным из UK Biobank, Кристен Натсон (Kristen Knutson) из Северо-западного университета в Чикаго и Малкольм фон Шнатц (Malcolm von Schnatz) из Университета Суррея разделили материал на условные группы в зависимости от хронотипа человека. Он определялся по шкале от 1 до 4, где 1 — «точно утренний», а 4 — «точно вечерний». Читать далее
Из 433 268 добровольцев, предоставивших информацию о своем хронотипе, 27% были классическими «жаворонками», 35% — «умеренно утренними», около 28% «умеренно вечерними» и почти 9% — «полностью вечерними». Результаты анализа показали, что «совами» быть опасно: для обеих групп «вечерних» людей риск смерти по любой причине оказался в среднем на 10% выше, чем для «утренних». Диабет у «сов» встречается на 30% чаще, чем у «жаворонков», острые респираторные заболевания и желудочно-кишечные расстройства — на 22−25% чаще, а психические расстройства происходят у них чаще в два раза.
Это объясняется сложившейся активностью в современном мире: она подстроена исключительно под «жаворонков». В свою очередь этот стрессовый для «сов» режим сказывается на их здоровье. Сам по себе вывод не является новым, но столь масштабного и авторитетного исследования до сих пор не проводилось.
Узнайте, в какой стране живет больше всего «точно утренних» людей.