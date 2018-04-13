  • Как хронотип влияет на продолжительность жизни: новое исследование
    Фото: Pixabay.com
  • Как хронотип влияет на продолжительность жизни: новое исследование
    Фото: Pixabay.com
Наука

Как хронотип влияет на продолжительность жизни: новое исследование

Международная группа ученых сравнила продолжительность жизни людей с разными хронотипами. Вывод оказался неутешительным для «сов».
Анастасия Баринова
13 апреля 2018 в 13:46

Ученые из США и Великобритании рассматривали связь между риском смерти от различных заболеваний и хронотипом — характером суточной активности человека. Анализ проводился с помощью программы UK Biobank — «национальной карты здоровья». Она появилась в 2006 году, когда благотворительная исследовательская организация попросила полмиллиона добровольцев предоставить о себе информацию.

Люди в возрасте от 37 до 73 лет рассказали о своих пищевых предпочтениях, наследственных заболеваниях, наличии или отсутствии вредных привычек и так далее. Они также сдали анализы и прошли другие обследования. Затем ученые следили за их состоянием здоровья. К 2017 году было зафиксировано примерно 1,3 миллиона госпитализаций среди участников программы, 40 000 случаев рака и 14 000 смертей.

В 2012 года этот объем информации было разрешено использовать для различных научных исследований. Обратившись к данным из UK Biobank, Кристен Натсон (Kristen Knutson) из Северо-западного университета в Чикаго и Малкольм фон Шнатц (Malcolm von Schnatz) из Университета Суррея разделили материал на условные группы в зависимости от хронотипа человека. Он определялся по шкале от 1 до 4, где 1 — «точно утренний», а 4 — «точно вечерний». Читать далее

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