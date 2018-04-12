Наука

В Англии обнаружены кости гигантского ихтиозавра

По оценкам исследователей, животное могло достигать 24 метров в длину.
National Geographic Россия
12 апреля 2018 в 18:16
  • В Англии обнаружены кости гигантского ихтиозавра
    Фото: Nobumichi Tamura

Ихтиозавры — древние морские хищники, появившиеся на планете около 230 миллионов лет назад и вымершие примерно 90 миллионов лет назад. В среднем, длина ихтиозавра составляла от двух до четырех метров.

В апреле ученые отчитались о результатах исследования костей ихтиозавра, найденных в 2016 году в Лилстоке, графство Соммерсет. Останки животного были обнаружены палеонтологом-энтузиастом Полом де ла Саллем. Сначала он подумал, что просто наткнулся на старую породу, но, внимательно изучив линии и выпуклости, пришел к выводу, что перед ним огромная окаменелость, которая может быть частью челюсти древнего хищника.

  • В Англии обнаружены кости гигантского ихтиозавра
    Фото: Dean R. Lomax, Paul De la Salle, Judy A. Massare, Ramues Gallois / PLOS One

Де ла Салль вызвал на раскопки двух экспертов — Дина Ломакса из Манчестерского университета и Джуди Массаре из колледжа SUNY в Брокпорте, штат Нью-Йорк. Они сравнили находку с другой окаменелостью ихтиозавра, недавно обнаруженной в Канаде, и пришли к выводу, что данная особь на 25% крупнее своего сородича, который считался настоящим гигантом.
  • В Англии обнаружены кости гигантского ихтиозавра
    Фото: Dean R. Lomax, Paul De la Salle, Judy A. Massare, Ramues Gallois / PLOS One

По оценкам ученых, ихтиозавр мог достигать 24 метров в длину, что сопоставимо с размерами синих китов — возможно, крупнейших животных, когда-либо населявших нашу планету.

Большинство останков ихтиозавров обнаружено в Европе и Северной Америке, но в 2017 году сообщалось и об останках, найденных в Индии.

Все детали исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Тоже интересно

В Париже продаются скелеты двух динозавров

Обсудить
СМИ2
Туристка засняла проплывающее с детенышами Лох-несское чудовище
Туристка засняла проплывающее с детенышами Лох-несское чудовище
Тоже интересно
Волжские левиафаны
Волжские левиафаны
Спецпроект
В каких местах вам хорошо?
В каких местах вам хорошо?