Древний игральный кубик жуликов найден в Норвегии
Игральные кости появились много тысяч лет назад. Древнейшие из них возрастом около 5200 лет были найдены в Иране, но эта игра была известна и в Египте, и в Индии, и в других странах: возможность победы на основании исключительно удачи оказалась популярна и распространилась по всему миру.
Портовые города Норвегии не стали исключением: к настоящему времени известно о трех десятках игральных костей, найденных в средневековых районах Бергена. Судя по всему, жульничало немало людей: этим можно объяснить указ 1276 года, согласно которому власти изымали все деньги со стола с нечестной игрой. Кроме того, мошенникам полагался штраф в размере половины марки (около 107 граммов серебра).
Недавно археологи раскрыли одну из жульнических схем. При раскопках деревянной мостовой района Вогсбюннен (Vågsbunnen) в Бергене, построенной в начале XV века, была обнаружена игральная кость, гарантированно обеспечивающая победу. На месте единиц и двоек на гранях кубика были вырезаны четверка и пятерка.
«Потерял ли кубик его владелец, либо же выбросил его сам, чтобы избавиться от улики? Играл ли он один, или участником мошеннической схемы было несколько человек? А быть может, кость в сердцах швырнул проигравший? » — размышляет участница раскопок, археолог Ингрид Реккавик.
Раскопки в старинных районах Бергена проводятся специалистами Норвежского института по изучению культурного наследия страны. Узнайте о важных археологических находках, сделанных в России.