Виртуальная экскурсия по Луне: видео от NASA
Орбитальный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) был запущен в 2009 году, и уже спустя пару лет с его помощью ученые создали Tour of the Moon — анимационный ролик, показывающий поверхность Луны. В 2018 году специалисты NASA представили новую версию этого видео: в разрешении 4K и с учетом новых материалов, присланных LRO. Путешествие начинается над Морем Восточным, на границе освещенной и затененной частей Луны, а затем камера направляется к одному из самых холодных мест Солнечной системы — южному полюсу спутника Земли. Некоторые места, показанные в фильме — например, кратер Тито плато Аристарха — различимы даже с Земли, тогда как другие участки Луны видны только из космоса.
Фильм также позволяет заглянуть «за кулисы» астронавтики: в кадр (3:23) попали посадочный модуль и лунный ровер, оставленные астронавтами в 1972 году в районе долины Тельца-Литтроу.
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