Наука

ESA представила подробную карту второго магнитного поля Земли

На ежегодной конференции Европейского союза наук о Земле в Вене геофизики из Европейского космического агентства представили самую подробную на сегодняшний день карту «второго» магнитного поля Земли, составленную на основе многолетних наблюдений с помощью спутников миссии SWARM.
Популярная Механика
11 апреля 2018 в 14:41
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  • ESA представила подробную карту второго магнитного поля Земли
    Фото: ESA

Оба магнитных поля Земли обязаны своим происхождением движению заряженных частиц в жидкости. Первое, по которому ориентируются птицы и наши смартфоны, создается, когда потоки заряженных частиц движутся в горячей мантии планеты; второе рождается в гидросфере.

На высоте полета спутников индукция второго поля составляет около 2−2,5 нанотесла, что в 20 тысяч раз меньше, чем индукция первого поля. Его основные источники — большие океанские течения, приливы и отливы.
Магнитное поле Земли.jpg
Спутниковая миссия Swarm начала работу в 2013 году. Она состоит из трех одинаковых спутников, которые вращаются над Землей на высоте от 300 до 530 километров. С их помощью удалось не только нанести на карту линии второго, слабого магнитного поля Земли, но и по его флуктуациям определить направление движения масс воды на большой глубине.

Эти данные очень полезны для моделирования климата Земли; так ученые смогут узнать, в каких уголках планеты вода, аккумулировавшая тепло, уходит глубоко вниз.

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