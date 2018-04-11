ESA представила подробную карту второго магнитного поля Земли
Оба магнитных поля Земли обязаны своим происхождением движению заряженных частиц в жидкости. Первое, по которому ориентируются птицы и наши смартфоны, создается, когда потоки заряженных частиц движутся в горячей мантии планеты; второе рождается в гидросфере.
На высоте полета спутников индукция второго поля составляет около 2−2,5 нанотесла, что в 20 тысяч раз меньше, чем индукция первого поля. Его основные источники — большие океанские течения, приливы и отливы.
Спутниковая миссия Swarm начала работу в 2013 году. Она состоит из трех одинаковых спутников, которые вращаются над Землей на высоте от 300 до 530 километров. С их помощью удалось не только нанести на карту линии второго, слабого магнитного поля Земли, но и по его флуктуациям определить направление движения масс воды на большой глубине.
Эти данные очень полезны для моделирования климата Земли; так ученые смогут узнать, в каких уголках планеты вода, аккумулировавшая тепло, уходит глубоко вниз.