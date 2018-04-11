В Париже продаются скелеты двух динозавров
Заполучить останки древних животных могут не только музеи и палеонтологи, но и коллекционеры.
11 апреля в три часа дня начнутся торги Binoche et Giquello. На них будут выставлены скелеты травоядного ящера диплодока (лат. Diplodocus) и плотоядного аллозавра (лат. Allosaurus), а также фрагмент челюсти шерстистого мамонта, зуб вымершей акулы мегалодона, яйцо мадагаскарского эпиорниса (лат. Aepyornis) и другие окаменелости. Кроме того, в этот день можно будет купить осколки метеорита и любопытные образцы минералов.
Время от времени по всему миру проводятся подобные аукционы, но «рынок по-прежнему остается элитным», отмечают в Binoche et Giquello. В год выставляется не более пяти окаменелостей, притом крупные экземпляры стоят дорого, и их покупают только очень состоятельные люди.
Известно, что среди ценителей останков динозавров — актеры Леонардо ди Каприо и Николас Кейж. Однако поступающие на торги окаменелости не всегда имеют легальное происхождение. Так, Кейдж вернул в Монголию купленный несколько лет назад череп тарбозавра, узнав, что тот был украден.
Binoche et Giquello уверяют, что все их палеонтологические лоты будут выставляться законно. За 4-метрового аллозавра планируется выручить не менее 650 000 евро, тогда как диплодок принесет до 500 000 евро — несмотря на то, что он на 12 метров длиннее. Это объясняется тем, что плотоядные динозавры гораздо популярнее травоядных.
Среди прочих лотов, например, числится фаланга и коготь кархародонтозавра (лат. Carcharodontosaurus) со стартовой ценой в 3 500 евро, а фрагмент зуба мамонта возрастом более 10 000 лет обойдется не менее чем в 400 евро.
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