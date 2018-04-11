Илон Маск показал часть ракеты Big Falcon Rocket
Компания SpaceX разрабатывает комплекс космических аппаратов нового поколения Big Falcon Rocket (BFR). Проект предполагает создание космического корабля, сверхтяжелой ракеты-носителя и танкера-дозаправщика. Идея была анонсирована главой компании Илоном Маском в сентябре 2017 года на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress).
Диаметр новой ракеты составит девять метров, длина — 106 метров. Ракета будет оборудована 40 кабинами для астронавтов. Среди других помещений — склады, кухня и убежище, в котором экипаж сможет защититься от солнечных вспышек. Многоразовая ракета-носитель, которая к началу 2020-х годов заменит существующие ракеты SpaceX, позволит вывести на орбиту до 150 тонн груза.
Работая на двигателях системы Raptor, BFR может использоваться как для рейсов на МКС, так и для полетов на Луну или Марс. Она также подходит для суборбитальных коммерческих перелетов: перевозка груза и пассажиров в любую точку Земли займет не более часа.
В эти дни в Лос-Анджелесе завершается строительство ангаров, где будет установлено оборудование для промышленного производства BFR. А пока Маск опубликовал фотографию оснастки, которая будет использоваться для производства основной части корпуса ракеты. Для оценки масштаба рядом припаркован автомобиль Tesla Model 3.
SpaceX main body tool for the BFR interplanetary spaceship
Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 8 Апр 2018 в 9:58 PDT
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