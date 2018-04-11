Наука

Илон Маск показал часть ракеты Big Falcon Rocket

Стали известны новые подробности о ракете, которую создает корпорация SpaceX. Тяжелый носитель Big Falcon Rocket будет отправлять на орбиту межпланетные корабли, и реализация этого плана все ближе.
Анастасия Баринова
11 апреля 2018 в 13:01
  • Илон Маск показал часть ракеты Big Falcon Rocket
    Фото: Spacex.com

Компания SpaceX разрабатывает комплекс космических аппаратов нового поколения Big Falcon Rocket (BFR). Проект предполагает создание космического корабля, сверхтяжелой ракеты-носителя и танкера-дозаправщика. Идея была анонсирована главой компании Илоном Маском в сентябре 2017 года на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress).

Диаметр новой ракеты составит девять метров, длина — 106 метров. Ракета будет оборудована 40 кабинами для астронавтов. Среди других помещений — склады, кухня и убежище, в котором экипаж сможет защититься от солнечных вспышек. Многоразовая ракета-носитель, которая к началу 2020-х годов заменит существующие ракеты SpaceX, позволит вывести на орбиту до 150 тонн груза.

Работая на двигателях системы Raptor, BFR может использоваться как для рейсов на МКС, так и для полетов на Луну или Марс. Она также подходит для суборбитальных коммерческих перелетов: перевозка груза и пассажиров в любую точку Земли займет не более часа.

В эти дни в Лос-Анджелесе завершается строительство ангаров, где будет установлено оборудование для промышленного производства BFR. А пока Маск опубликовал фотографию оснастки, которая будет использоваться для производства основной части корпуса ракеты. Для оценки масштаба рядом припаркован автомобиль Tesla Model 3.

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