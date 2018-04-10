Первая миграция из Африки произошла раньше, чем считали ученые
Международная группа ученых под руководством специалистов из Института изучения истории человека Общества Макса Планка представила результаты экспедиции, проходившей в 2016 году в пустыне Нефуд на севере Саудовской Аравии. Археологи обнаружили останки человека и его добычи: птиц, рептилий и млекопитающих, включая бегемотов, а также 380 каменных артефактов. Это говорит о том, что в исследованной местности жила целая группа людей.
Самым важным открытием оказался возраст стоянки. Датируя человеческие останки — фалангу пальца — ученые уверенно отнесли их к периоду 95−86 тысяч лет назад. Определение возраста проводилось тремя разными способами: уран-ториевым, термолюминесцентным и методом электронного парамагнитного резонанса. Это позволило исключить ошибку и сузить диапазон.
Открытие потребует пересмотра существующих знаний об истории человечества. Известно, что Homo sapiens покидали «колыбель человечества» несколько раз, но первые переселенцы, шедшие 194−177 тысяч лет назад по так называемому северному пути, через территории современного Израиля и Сирии, не выжили. На основе генетических анализов было установлено, что современные люди, населяющие нашу планету, являются потомками следующей волны мигрантов.
Относительно времени «второй волны» существует несколько гипотез. Согласно основной версии, люди могли идти из Восточной Африки в Аравию 70−60 тысяч лет назад. Но на основе находок, сделанных в Южной Азии и Китае, ряд ученых относит «вторую волну» к периодам 70−46 тысяч лет назад или 68 и 80 тысяч лет назад. В любом случае, останки из Саудовской Аравии древнее, и это означает, что предки современного человека успешно покинули Африку 95−86 тысяч лет назад.
Узнайте о разумном и умелом человеке из Оленьей пещеры.