В Египте найдены руины загадочного храма
Археологические раскопки, проводившиеся в Ливийской пустыне, примерно в 300 километрах к югу от побережья Средиземного моря, принесли неожиданные результаты: специалисты обнаружили остатки фасада, переднего двора, колонн и фундамента греко-римского храма. Среди руин находились керамические сосуды, монеты, обломки скульптур и другие древние артефакты.
Храм был построен в промежутке от 200 года до н.э. до 300 года нашей эры. Его размеры определить пока не удается, но сохранившиеся архитектурные элементы украшены рисунками и барельефами с греко-римскими мотивами. Археологи считают, что храм связан с историей оазиса Сива, расположенного в 50 километрах к западу.
Первое упоминание о Сиве относится ко временам XXVI династии фараонов. Здесь находился один из самых известных храмов бога Амона, поэтому его древнее название — Аммона (Аммонский оазис). Античные авторы писали, что Александр Македонский перед завоеванием Персии посетил Сиву, и оракул объявил о божественной природе великого полководца.
Находка позволяет проследить распространение греко-римской культуры в Египте после его завоевания. Особый интерес представляет архитектурный вопрос: чаще всего римляне строили в Египте храмы по древнеегипетским канонам. Поскольку вокруг храмов обычно вырастали населенные пункты, археологи планируют продолжить раскопки, в результате которых могут быть найдены жилые дома.