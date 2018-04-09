  • В Египте найдены руины загадочного храма
    Фото: Egypt Ministry of Antiquities
  • В Египте найдены руины загадочного храма
    Фото: Egypt Ministry of Antiquities
  • В Египте найдены руины загадочного храма
    Фото: Egypt Ministry of Antiquities
  • В Египте найдены руины загадочного храма
    Фото: Egypt Ministry of Antiquities
  • В Египте найдены руины загадочного храма
    Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Наука

В Египте найдены руины загадочного храма

В Египте совершено археологическое открытие: ученые обнаружили руины греко-римского храма, монеты и фрагменты скульптур.
Анастасия Баринова
9 апреля 2018 в 18:23

Археологические раскопки, проводившиеся в Ливийской пустыне, примерно в 300 километрах к югу от побережья Средиземного моря, принесли неожиданные результаты: специалисты обнаружили остатки фасада, переднего двора, колонн и фундамента греко-римского храма. Среди руин находились керамические сосуды, монеты, обломки скульптур и другие древние артефакты.

Храм был построен в промежутке от 200 года до н.э. до 300 года нашей эры. Его размеры определить пока не удается, но сохранившиеся архитектурные элементы украшены рисунками и барельефами с греко-римскими мотивами. Археологи считают, что храм связан с историей оазиса Сива, расположенного в 50 километрах к западу.

Первое упоминание о Сиве относится ко временам XXVI династии фараонов. Здесь находился один из самых известных храмов бога Амона, поэтому его древнее название — Аммона (Аммонский оазис). Античные авторы писали, что Александр Македонский перед завоеванием Персии посетил Сиву, и оракул объявил о божественной природе великого полководца.

Находка позволяет проследить распространение греко-римской культуры в Египте после его завоевания. Особый интерес представляет архитектурный вопрос: чаще всего римляне строили в Египте храмы по древнеегипетским канонам. Поскольку вокруг храмов обычно вырастали населенные пункты, археологи планируют продолжить раскопки, в результате которых могут быть найдены жилые дома.

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