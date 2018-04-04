Что означают названия стран: новый атлас мира
Онлайн-сервис Credit Card Compare предлагает по-новому взглянуть на атлас: специалисты перевели названия государств, добавив интересные факты об их истории и культуре.
Например, «Малави» на языке народов банту означает «Земля пламени». Ученые считают, что это отражает традицию сжигать прошлогоднюю траву перед сезоном посевов. Африка является «колыбелью цивилизаций», так что не удивительно, что местные жители веками практиковали этот тип земледелия.
На языке африканского народа дьюла «Буркина-Фасо» переводится как «Земля честных людей», а Кения названа в честь возвышенности Кере-Ньяга («Гора белизны» на языке кикуйю).
Слово «Корея» происходит от китайского «корьё» (koryŏ) и переводится как «Высокая и красивая». «Австралия» означает «Южная»: во времена Римской империи существовали легенды о «Неведомой земле на юге» (лат. Terra Australis Incognita).
Символом народов, населявших юг Италии, являлся бык, поэтому название страны, предположительно, восходит к латинскому слову «witaloi» («теленок»).
Подробные результаты исследования приведены в отдельном документе. Конечно, этот проект — больше забава, чем научный справочник, но он вполне может сподвигнуть людей узнать больше о топонимике, культуре и истории разных стран.
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