  • Как отправить письмо на МКС
    Фёдор Юрчихин во время работы в открытом космосе 17 августа 2017 года. Фото: Roscosmos.ru
  • Как отправить письмо на МКС
    Космонавт Антон Шкаплеров. Герой Российской Федерации. Фото: Roscosmos.ru
  • Как отправить письмо на МКС
    Космонавт Олег Артемьев. Герой Российской Федерации. Фото: Roscosmos.ru
Наука

Как отправить письмо на МКС

12 апреля будет отмечаться День космонавтики. С помощью нового сервиса от «Роскосмоса» можно поздравить космонавтов, несущих вахту на орбите, и задать им вопросы.
Анастасия Баринова
4 апреля 2018 в 18:00

Проект «Письма в космос» создан в честь Дня космонавтики. С 3 по 10 апреля через специальную форму на сайте cosmos.mail.ru можно обратиться к космонавтам, поздравить их с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии.

Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев — члены текущего экипажа МКС — запишут видео в ответ на лучшие письма. Ролик появится на сайте проекта 12 апреля. В пресс-службе Роскосмоса добавляют, что «Письма в космос» «станут приятным подарком к космическому празднику: подолгу работая вдали от семьи, друзей и коллег, космонавты рады любой возможности общения, вопросам, пожеланиям и просто добрым словам! »


На этом видео — Антон Шкаплеров. Он летит по МКС верхом на пылесосе.

День космонавтики был учрежден в СССР в 1962 году, а в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Кроме того, в 2001 году появился неформальный праздник «Юрьева ночь» (Yuri's Night): 12 апреля десятки стран проводят мероприятия, направленные на повышение интереса к исследованию космоса.

Узнайте, что происходит с человеком в космосе.

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