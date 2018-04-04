Как отправить письмо на МКС
Проект «Письма в космос» создан в честь Дня космонавтики. С 3 по 10 апреля через специальную форму на сайте cosmos.mail.ru можно обратиться к космонавтам, поздравить их с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии.
Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев — члены текущего экипажа МКС — запишут видео в ответ на лучшие письма. Ролик появится на сайте проекта 12 апреля. В пресс-службе Роскосмоса добавляют, что «Письма в космос» «станут приятным подарком к космическому празднику: подолгу работая вдали от семьи, друзей и коллег, космонавты рады любой возможности общения, вопросам, пожеланиям и просто добрым словам! »
На этом видео — Антон Шкаплеров. Он летит по МКС верхом на пылесосе.
День космонавтики был учрежден в СССР в 1962 году, а в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.
Кроме того, в 2001 году появился неформальный праздник «Юрьева ночь» (Yuri's Night): 12 апреля десятки стран проводят мероприятия, направленные на повышение интереса к исследованию космоса.
Узнайте, что происходит с человеком в космосе.