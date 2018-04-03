Танцующие роботы установили новый рекорд: видео
В 2016 году группа из 540 китайских роботов исполнила танец. Шоу было признано мировым рекордом.
С тех пор рекорд был несколько раз побит. Новое достижение принадлежит роботам-гуманоидам Alpha 1S. Как и победители 2016 года, они выпущены китайской компанией Ubtech Robotics.
Конструкция позволяет 40-сантиметровым машинам из алюминия и пластика легко выполнять разнообразные движения. Танцевальное шоу прошло в Риме, и эксперты книги Гиннесса зафиксировали очередную победу.
В ходе конкурса специалисты внимательно следят за тем, чтобы роботы двигались одновременно. Упавшие или не попадающие в такт машины из списка исключаются. В результате с задачей справились 1372 Alpha 1S, сместив таким образом с пьедестала 1069 роботов «Доби» (Dobi), станцевавших в Китае в 2017 году.
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