В Шотландии найдены следы динозавров
Специалисты Эдинбургского университета, Китайской академии наук и шотландского музея динозавров Staffin исследовали остров Скай в архипелаге Внутренние Гебриды. На северо-восточном побережье были обнаружены следы, оставленные динозаврами около 170 млн лет назад. Всего было найдено почти полсотни отпечатков. Ученым удалось заметить две дорожки, и еще часть отпечатков располагается обособленно: из-за приливов и изменения ландшафта многие следы просто исчезли.
В основном, следы принадлежат гигантским травоядным зауроподам (лат. Sauropoda), но другие могли быть сделаны хищными тероподами (лат. Theropoda). Точную видовую принадлежность динозавров еще предстоит идентифицировать.
Остров Скай представляет огромный научный интерес. Ранее здесь была обнаружена стоянка охотников-собирателей VII века до н.э. — одна из древнейших в Шотландии. По всему острову археологи находили предметы времен мезолита и неолита, а также следы зауроподов, но более поздние.
Новое открытие входит в число самых важных: во всем мире существует лишь несколько мест, сохранивших свидетельства середины юрского периода, поскольку осадочные породы того времени редко оказываются на поверхности. Между тем это один из ключевых периодов эволюции: именно в середине юрского периода первые птицы поднялись в небо, а на планете появились гигантские зауроподы. Шотландия в то время имела значительно более теплый климат, чем сейчас, что способствовало ее плотному заселению доисторическими животными.
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