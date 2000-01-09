  • 508 миллионов лет назад
    508 миллионов лет назад
    Кольчатый червь Canadian spinosa, отпечаток которого сохранился в сланце Бёрджесс в Британской Колумбии, один из результатов «кембрийского взрыва» — стремительного роста разнообразия организмов в кембрийский период, когда появились представители почти всех основных групп животных, населяющих планету по сей день. Фото: Королевский музей Онтарио, отдел палеонтологии беспозвоночных (далее — ROMIP), образец 41145
  • Сегодня
    Сегодня
    Большое внешнее сходство современного многощетинкового червя и его кембрийского предшественника обманчиво: за полмиллиарда лет строение и образ жизни этих существ сильно изменились. Фотография сделана в Международном центре изучения и восстановления коралловых рифов имени Элизабет Мур.
Наука

Когда жизнь стала сложной?

Как случилось, что жизнь на Земле прошла столь длинный путь — от простых микробов до сложнейших организмов, причем не один раз, а дважды? Ученые пытаются ответить на этот вопрос, изучая окаменелости, возраст которых достигает 570 миллионов лет.
Дэвид Куаммен Фото: Дэвид Лииттшвагер
1 апреля 2018 в 15:57

На юго-восточном побережье Ньюфаундленда, большого острова в Северной Атлантике, находится скалистый выступ — мыс Мистейкен-Пойнт. Буквально название переводится с английского как «ошибочное место»: в туман здесь часто гибли корабли — капитаны ошибочно принимали скалы за другой мыс, поворачивали, как им казалось, к бухте и разбивались в щепки. Сегодня это место вновь приобрело известность благодаря удивительным находкам ученых, проливающим свет на одну из величайших загадок в истории нашей планеты — появление первых сложных многоклеточных организмов.

Три с лишним миллиарда лет жизнь на Земле существовала в основном в форме крошечных одноклеточных — и вот в какой-то момент, не позднее 570 миллионов лет назад, она внезапно расцвела в изобилии многоклеточных, крупных, поражающих воображение существ. И хотя новые формы жизни быстро распространились по всей планете, самые ранние свидетельства их возникновения были обнаружены именно на мысе Мистейкен-Пойнт — на дне морей древнего континента Авалон, другая часть которого осталась в Англии.

ЭДИАКАРСКАЯ БИОТА

Окаменелостям первых крупных сложных организмов 570 миллионов лет. Известны они по бесскелетным отпечаткам с Восточного Ньюфаундленда, сохранившимся в эдиакарских осадочно-вулканических морских отложениях, подобным Fractofusus misrai (на фотографии), и не похожи ни на одно из современных животных. Тело фрактофузуса состояло из асимметрично расположенных и многократно расчлененных сегментов, что существенно увеличивало площадь его поверхности, позволяя усваивать растворенное органическое вещество непосредственно из водной толщи.

ROMIP, образец 36502

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№174, март 2018).
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