История равнин и кратеров Луны — на новой подробной карте
До 1972 года ученые полагали, что лунные равнины (светлые участки рельефа, занимающие почти 9,5% площади спутника) могли возникнуть в результате древних извержений и остывания лавовых потоков.
Однако анализ образцов лунного грунта, привезенного астронавтами миссии «Аполлон-16», вулканического происхождения не выявил.
Другим объяснением появления равнин могли быть удары о поверхность Луны метеоритов. Подтверждением этой гипотезы занимались ученые из Института Луны и планет NASA. Они создали 3D-модель, дающую максимально полное представление о рельефе спутника Земли.
В основе новой карты лежат данные, полученные с помощью орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Эта визуализация точнее других лунных карт, которые делались из снимков, сделанных разными аппаратами в разное время.
По словам руководителя научной работы, планетолога Хизер Мейер (Heather Meyer), визуализация позволила установить: около 70% равнин образовалось из пород, выброшенных на поверхность Луны во время столкновений с гигантскими метеоритами. Так, один из них, упавший приблизительно 3,8 миллиарда лет назад, сформировал темный кратер диаметром 930 км (Море Восточное), окаймленный светлыми равнинами.
В истории Луны, насчитывающей около 4,5 миллиарда лет, было несколько таких же крупных столкновений. При этом осколки лунной поверхности разлетались на расстояние до 2000 км от эпицентра, формируя рельеф естественного спутника Земли.
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