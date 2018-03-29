Крупнейшая в мире солнечная электростанция появится в Саудовской Аравии
Приняв статус наследного принца Саудовской Аравии в 2017 году, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд анонсировал курс на отказ зависимости экономики от нефти и начал последовательно проводить множество реформ. В их числе и проект в сфере энергетики, по своим масштабам не имеющий аналогов в мире. Планируется, что к 2030 году в королевстве будет введена в строй солнечная электростанция мощностью 200 гигаватт. Это в два раза больше объема солнечной энергии, произведенной в прошлом году по всей планете.
Реализацией проекта стоимостью 200 миллиардов долларов займется японская корпорация SoftBank. Еще в 2011 году, сразу после аварии на Фукусиме, ее основатель и исполнительный директор Масаёси Сон стал активно развивать производство чистой энергии. Недавно с помощью компании была введена в строй ветряная электростанция мощностью 50 мегаватт в Монголии. SoftBank также разработала план Asia Super Grid, в рамках которого азиатские страны смогут распределять между собою чистую энергию посредством сети подводных кабелей.
Спрос на электроэнергию в Саудовской Аравии в последние два десятилетия растет на 9% в год. Совокупная мощность всех электростанций страны в настоящее время составляет около 80 гигаватт. Две трети объема дают тепловые электростанции, работающие на природном газе; остальная треть — нефтесжигающие установки. В SoftBank уверены, что королевство в силу своего климата может и должно использовать энергию солнца. Строительство новой электростанции позволит создать в Саудовской Аравии около 100 000 новых рабочих мест, а экономия расходов на производство электроэнергии составит 40 миллиардов долларов.
Вместе с тем, полностью на экологически чистую энергию Саудовская Аравия переходить не планирует: на ближайшие 25 лет также запланировано строительство 16 ядерных реакторов стоимостью более 80 миллиардов долларов.
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