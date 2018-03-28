Дополненная реальность вернет в музей украденные картины Рембрандта
Ограбление бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер (Isabella Stewart Gardner Museum) признано самой крупной кражей частной собственности в истории. Оно произошло 18 марта 1990 года: ранним утром два грабителя, притворившись полицейскими, зашли в музей, связали сотрудников и вынесли 13 экспонатов. Среди них — «Концерт» Вермеера, полотна Мане, Дега и Флинка, единственный морской пейзаж Рембрандта «Христос во время шторма на море Галилейском» и еще две его картины, а также китайская ритуальная чаша для вина «гу» и наконечник с флага Наполеона.
Общая стоимость похищенного превышает 500 миллионов долларов, но дело не удалось раскрыть даже несмотря на усилия ФБР и награду в 10 миллионов долларов за любую полезную информацию. Предположительно, экспонаты были проданы на аукционе в Филадельфии в начале 2000-х годов и разошлись по частным коллекциям. Сейчас в музее на месте утраченных полотен висят пустые рамы.
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Заполнить пробел предложила американская компания Cuseum. В рамках проекта Hacking the Heist создано приложение, позволяющее увидеть пропавшие картины в режиме дополненной реальности. В настоящее время приложение включает только две работы Рембрандта: «Леди и Джентльмен в черном» и «Христос во время шторма»; в дальнейшем новую цифровую жизнь могут получить и другие пропавшие произведения искусства. Пока проект находится на стадии тестирования и недоступен посетителям: его разработкой Cuseum занималась самостоятельно, без поддержки музея, и переговоров о его внедрении пока не проводилось. Кроме того, Hacking the Heist создан на основе набора инструментов Apple ARKit, и разработчики ожидают выхода обновления iOS 11.3, которое ее поддерживает.