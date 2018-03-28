  • Дополненная реальность вернет в музей украденные картины Рембрандта
    Фото: Hacking the Heist
  • Дополненная реальность вернет в музей украденные картины Рембрандта
    Фото: Hacking the Heist
Наука

Дополненная реальность вернет в музей украденные картины Рембрандта

Одно из самых известных музейных ограблений до сих пор не раскрыто. Поскольку вернуть украденные полотна не получается, ученые предложили другой способ знакомства с ними.
Анастасия Баринова
28 марта 2018 в 13:50
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Ограбление бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер (Isabella Stewart Gardner Museum) признано самой крупной кражей частной собственности в истории. Оно произошло 18 марта 1990 года: ранним утром два грабителя, притворившись полицейскими, зашли в музей, связали сотрудников и вынесли 13 экспонатов. Среди них — «Концерт» Вермеера, полотна Мане, Дега и Флинка, единственный морской пейзаж Рембрандта «Христос во время шторма на море Галилейском» и еще две его картины, а также китайская ритуальная чаша для вина «гу» и наконечник с флага Наполеона.

Общая стоимость похищенного превышает 500 миллионов долларов, но дело не удалось раскрыть даже несмотря на усилия ФБР и награду в 10 миллионов долларов за любую полезную информацию. Предположительно, экспонаты были проданы на аукционе в Филадельфии в начале 2000-х годов и разошлись по частным коллекциям. Сейчас в музее на месте утраченных полотен висят пустые рамы.

  • Дополненная реальность вернет в музей украденные картины Рембрандта
    Фото: Federal Bureau of Investigation
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