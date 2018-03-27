Плоская ли Земля? Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы это проверить!
Американец Майк Хьюз имеет псевдоним «Безумный» (Mad Mike). Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса за прыжок на 31 метр в лимузине Lincoln Town Car. Он также был каскадером и руководителем одного из экипажей ралли NASCAR.
Сейчас 61-летний Хьюз водит лимузины, но ни возраст, ни работа не мешают ему оставаться «безумным» и эксцентричным. Недавно он заявил, что Земля не может быть круглой: по его мнению, все «доказательства» являются мистификацией, а астронавты — «проплаченные актеры».
«Я не верю в науку. Я знаю про аэродинамику и про движение жидкостей, про то, как двигаются объекты, про размер сопла ракетного двигателя и тягу. Но все это не наука, а просто формулы: разницы между наукой и научной фантастикой не существует», — говорит Хьюз. Он добавляет: «Верю ли я, что Земля имеет форму фрисби? Да, верю. Знаю ли я это наверняка? Нет. И поэтому я собираюсь отправиться в космос».
У себя в гараже он начал собирать ракету: аппарат длиной в несколько метров, работающий за счет парового двигателя. Многолетний проект потребовал около $20 тыс; одним из спонсоров стала группа единомышленников, разделяющих идею о плоской Земле: Research Flat Earth.
Запуск должен был состояться в ноябре 2017 года над пустыней Мохаве в США, но Бюро по управлению государственными и общественными землями не дало разрешения. В феврале 2018 года Хьюз все же попробовал взлететь, но планам помешали технические неполадки. Исторический полет продолжительностью не более 4 минут состоялся 25 марта 2018 года. Официального разрешения Хьюз так и не смог добиться, но один из спонсоров предоставил ему свой личный участок земли в пустыне. Бело-зеленая ракета с надписью Flat Earth («Плоская Земля») поднялась на 572 метра (для сравнения — авиалайнеры летают на высоте 10−12 км), а затем начала падать. Для смягчения посадки Хьюз выпустил два парашюта, но все равно при приземлении получил несколько травм.
Теперь в планах Безумного Майка — запуск новой ракеты. Она будет названа Rockoon. В небо ее поднимет газовый баллон, от которого она затем отделится на высоте около 110 км. Кроме того, Хьюз не отказывается и от другой своей затеи — баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.
Посмотрите, как канадец пролетел 276 метров над водой.