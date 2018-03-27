  • Плоская ли Земля? Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы это проверить!
    Фото: NoiZe TV
  • Плоская ли Земля? Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы это проверить!
    Фото: Mad Mike Hughes/Facebook
  • Плоская ли Земля? Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы это проверить!
    Фото: NoiZe TV
  • Плоская ли Земля? Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы это проверить!
    Фото: NoiZe TV
Наука

Плоская ли Земля? Американец взлетел на самодельной ракете, чтобы это проверить!

Житель Калифорнии Майк Хьюз не верит в то, что Земля — круглая. Чтобы увидеть форму планеты своими глазами, он взлетел в небо на самодельной ракете.
Анастасия Баринова
27 марта 2018 в 15:20
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Американец Майк Хьюз имеет псевдоним «Безумный» (Mad Mike). Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса за прыжок на 31 метр в лимузине Lincoln Town Car. Он также был каскадером и руководителем одного из экипажей ралли NASCAR.

Сейчас 61-летний Хьюз водит лимузины, но ни возраст, ни работа не мешают ему оставаться «безумным» и эксцентричным. Недавно он заявил, что Земля не может быть круглой: по его мнению, все «доказательства» являются мистификацией, а астронавты — «проплаченные актеры».

«Я не верю в науку. Я знаю про аэродинамику и про движение жидкостей, про то, как двигаются объекты, про размер сопла ракетного двигателя и тягу. Но все это не наука, а просто формулы: разницы между наукой и научной фантастикой не существует», — говорит Хьюз. Он добавляет: «Верю ли я, что Земля имеет форму фрисби? Да, верю. Знаю ли я это наверняка? Нет. И поэтому я собираюсь отправиться в космос».

У себя в гараже он начал собирать ракету: аппарат длиной в несколько метров, работающий за счет парового двигателя. Многолетний проект потребовал около $20 тыс; одним из спонсоров стала группа единомышленников, разделяющих идею о плоской Земле: Research Flat Earth.

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