Древние птицы не могли высиживать яйца
Специалисты по мезозойской фауне Чарльз Димин (Charles Deeming) из Великобритании и Геральд Майр (Gerald Mayr) из Германии изучают эволюцию птиц. Одним из ключевых вопросов является их репродуктивный цикл и связанное с этим поведение. Однако имеющиеся в распоряжении науки окаменелости не позволяют точно оценить размер яиц и сопоставить каждую из находок с конкретным видом птицы.
Для решения поставленной задачи палеонтологи применили собственный метод. За основу исследования они взяли данные о массе тела конфуциусорнисов (лат. Confuciusornis), архиоптериксов (лат. Archaeopteryx) и еще 19 видов вымерших птиц, живших в мезозойскую эру (от 250 до 24 млн. лет назад), а приблизительные размеры яиц ученые рассчитали, исходя из расстояния между тазовыми костями птицы. Наконец, средние показатели соотношения длины и ширины яйца в сочетании с гистологическим анализом окаменелостей позволили вычислить массу и прочность яиц.
В результате выяснилось, что ископаемые птицы физически не могли высиживать своих птенцов: они были на 10−30% тяжелее предельного веса, который могла выдержать скорлупа. Если после кладки ископаемые птицы все же оставались в гнезде, это объяснялось необходимостью защищать потомство от врагов. У современных пернатых таз шире, что позволяет им откладывать более крупные (а значит, более прочные) яйца: они способны выдерживать вес родителя, который в 2−3 раза тяжелее.
Эта анатомическая особенность развилась у птиц в самом конце их эволюционного пути, приблизительно за последние 100 млн. лет, то есть на миллионы лет позже появления первых птиц на планете. Согласно выводам Димина и Майра, только тогда и произошел переход к высиживанию (контактному инкубированию), что позволило современным птицам закрепиться, а отсутствие этого умения, в свою очередь, стало одной из причин вымирания древних видов.
Не все палеонтологи согласны с коллегами: они напоминают, что выводы сделаны на основе теоретических подсчетов размера и структуры яйца.
Посмотрите на ископаемого птенца, застывшего в янтаре.