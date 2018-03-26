Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Геолог из британского Открытого университета Джон Мюррей (John Murray) много лет изучает главный вулкан Европы. Ученый разместил вокруг Этны сеть высокоточных GPS-станций, чувствительных к миллиметровым изменениям формы вулканического конуса. Собрав данные за 11 лет, Мюррей обнаружил, что пологий склон возвышенности двигается в восточно — юго-восточном направлении со скоростью 14 мм в год. Это происходит потому, что вулкан находится на платформе из слабых и мягких осадочных пород.
Движение со скоростью 14 мм в год, или 1,4 м за сто лет, кажется незначительным, и это может продолжаться тысячелетиями без последствий. Однако геологические исследования, проведенные по всему миру, показывают, что вулканы, демонстрирующие подобную тенденцию, имеют на своей передней стороне катастрофические провалы. Там накапливается давление, и иногда это приводит к разрушительным оползням.
В настоящее время поводов для тревоги нет. Жителям ближайшего населенного пункта — города Джарре, лежащего в 15 км от вулкана — ничто не угрожает. Опасной ситуация станет в случае увеличения скорости движения, поэтому геологи продолжат вести тщательный мониторинг вулкана.
Посмотрите на вулканическую активность Этны в наши дни.