  • Вулкан Этна сползает в Средиземное море
    Фото: Pixabay
  • Вулкан Этна сползает в Средиземное море
    Фото: Pixabay
  • Вулкан Этна сползает в Средиземное море
    Фото: Pixabay
Наука

Вулкан Этна сползает в Средиземное море

Ученые обнаружили, что Этна медленно сползает к морю. Это означает, что прогнозы о потенциальной опасности самого активного вулкана Европы необходимо пересмотреть.
Анастасия Баринова
26 марта 2018 в 13:09

Геолог из британского Открытого университета Джон Мюррей (John Murray) много лет изучает главный вулкан Европы. Ученый разместил вокруг Этны сеть высокоточных GPS-станций, чувствительных к миллиметровым изменениям формы вулканического конуса. Собрав данные за 11 лет, Мюррей обнаружил, что пологий склон возвышенности двигается в восточно — юго-восточном направлении со скоростью 14 мм в год. Это происходит потому, что вулкан находится на платформе из слабых и мягких осадочных пород.

Движение со скоростью 14 мм в год, или 1,4 м за сто лет, кажется незначительным, и это может продолжаться тысячелетиями без последствий. Однако геологические исследования, проведенные по всему миру, показывают, что вулканы, демонстрирующие подобную тенденцию, имеют на своей передней стороне катастрофические провалы. Там накапливается давление, и иногда это приводит к разрушительным оползням.

В настоящее время поводов для тревоги нет. Жителям ближайшего населенного пункта — города Джарре, лежащего в 15 км от вулкана — ничто не угрожает. Опасной ситуация станет в случае увеличения скорости движения, поэтому геологи продолжат вести тщательный мониторинг вулкана.

Посмотрите на вулканическую активность Этны в наши дни.

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