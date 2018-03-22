Роборыба шпионит за обитателями морей: видео
Как правило, для исследования морских животных на небольшой глубине ученые ныряют с аквалангами и видеокамерами, но этот метод имеет существенный недостаток: рыбы видят и слышат посторонний объект, меняя свое поведение и прячась. Существует и ряд роботизированных разработок, но и они далеки от совершенства.
Новое устройство, созданное американскими инженерами, позволяет провести подводную съемку идеально. Силиконовый робот SoFi имеет форму рыбы с четырьмя плавниками и способен передвигаться во всех направлениях. Гидравлический хвост роборыбы имеет две полости, куда насос попеременно подает воду. Надуваясь, полости изгибают конструкцию в нужную сторону. Большая часть туловища рыбы изготовлена из силиконовой резины и гибкого пластика, а несколько компонентов, включая голову, напечатаны на 3D-принтере. Для того, чтобы минимизировать просачивание воды сквозь оболочку, в голову поместили небольшое количество масла: эта жидкость не сжимается от изменений давления во время погружений. Для наблюдения за обитателями моря в носовой части робота установлена камера с широкоугольным объективом.
Изображение: Massachusetts Institute of Technology
Аппарат уже был успешно протестирован на коралловом рифе в акватории Фиджи. Не напугать морских обитателей было лишь одной из целей: не менее важно было решить проблему связи с роботом. Радиосигналы поглощаются водой, потому разработчики использовали акустическую связь на основе гидрофона, который обменивается с операторским пультом акустическими импульсами на частотах 30 и 36 килогерц.
В ходе тестов продолжительностью по 40 минут роборыба погружалась на глубину до 15 метров. Даже находясь от нее на расстоянии 21 метр, оператор в 97% случаев считывал сигнал. Сам аппарат, оказавшись неподалеку настоящих рыб, не привлекал их внимания. Создатели SoFi уверены, что робот поможет в исследованиях подводного мира.
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