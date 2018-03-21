Вино возрастом 2000 лет: находка из Китая
Ритуальный бронзовый сосуд возрастом примерно 2000 лет был найден в ходе археологических раскопок в западно-китайской провинции Шэньси. Внутри находилось около 300 миллилитров светлой жидкости. Предварительный анализ ее состава выявил следы глутаминовой кислоты — признак того, что этот сосуд использоваться для ферментации растительного сырья в алкогольный напиток.
Archaeologists have unearthed a bronze kettle containing liquor from a Qin Dynasty (221−206 BC) tomb, dating back more than 2,000 years in west China’s Shaanxi Province. https://t.co/A2QLXSmvq4 pic.twitter.com/Rgh2J4BXsY
— China.org.cn (@chinaorgcn) 19 марта 2018 г.
Открытие сделано на территории могильного комплекса, где хоронили люди из низких сословий. Помимо кувшина, в захоронении находилось около 260 предметов — в основном, связанных с загробными ритуалами. Среди наиболее интересных артефактов — бронзовый меч длиной около 60 сантиметров. Судя по его состоянию, он использовался в битвах.
Еще одним памятником истории древнего Китая стал роговой щиток длиной 14 сантиметров — очевидно, часть черепашьего панциря. Обгорелые области по его краям позволяют предположить, что щит применялся для ритуалов гадания.
Династию Цинь основал правитель одноименного царства Ин Чжэн (259−210 годы до н.э.). К 221 году он завоевал остальные государства Внутреннего Китая и вступил на престол объединенной империи. За время его правления была проведена административная реформа, а также были введены единая валюта, система письменности, стандарты меры и веса. Кроме того, в этот период появилась легендарная Терракотовая армия, а Великая китайская стена была перестроена и укреплена. Узнайте, как ведется реставрация этого памятника в наши дни.