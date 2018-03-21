Наука

Вино возрастом 2000 лет: находка из Китая

В древнем китайском захоронении был обнаружен запечатанный кувшин, содержащий светлую мутную жидкость. Археологи датируют находку эпохой династии Цинь (221−206 до н.э).
Анастасия Баринова
21 марта 2018 в 16:30
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  • Вино возрастом 2000 лет: находка из Китая
    Фото: Colleen Morgan/Flickr.com

Ритуальный бронзовый сосуд возрастом примерно 2000 лет был найден в ходе археологических раскопок в западно-китайской провинции Шэньси. Внутри находилось около 300 миллилитров светлой жидкости. Предварительный анализ ее состава выявил следы глутаминовой кислоты — признак того, что этот сосуд использоваться для ферментации растительного сырья в алкогольный напиток.


Открытие сделано на территории могильного комплекса, где хоронили люди из низких сословий. Помимо кувшина, в захоронении находилось около 260 предметов — в основном, связанных с загробными ритуалами. Среди наиболее интересных артефактов — бронзовый меч длиной около 60 сантиметров. Судя по его состоянию, он использовался в битвах.

Еще одним памятником истории древнего Китая стал роговой щиток длиной 14 сантиметров — очевидно, часть черепашьего панциря. Обгорелые области по его краям позволяют предположить, что щит применялся для ритуалов гадания.

Династию Цинь основал правитель одноименного царства Ин Чжэн (259−210 годы до н.э.). К 221 году он завоевал остальные государства Внутреннего Китая и вступил на престол объединенной империи. За время его правления была проведена административная реформа, а также были введены единая валюта, система письменности, стандарты меры и веса. Кроме того, в этот период появилась легендарная Терракотовая армия, а Великая китайская стена была перестроена и укреплена. Узнайте, как ведется реставрация этого памятника в наши дни.

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