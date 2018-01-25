В Китае клонировали обьезьян
Ученые из Шанхайского института биологии совершили открытие в области клонирования, создав приматов по методу терапевтического клонирования: переноса ядра соматической клетки. Первым таким клоном была знаменитая овечка Долли, а затем подобным образом на свет появлялись другие виды животных включая мышей, собак, кошек и коров. Клонировать приматов этим методом до сих пор никому не удавалось, и все обезьяны-клоны создавались другим способом: уже оплодотворенный эмбрион разделялся на несколько частей, что приводило к рождению нескольких генетически идентичных особей. Один из соавторов нового исследования, доктор Цян Сунь из Института неврологии Китайской академии наук, рассказал: «Мы испробовали несколько разных методов, но сработал только один».
Оба клонированных в Китае животных — макаки-крабоеды, или яванские макаки (лат. Macaca fascicularis) женского пола. Первая, получившая имя, Чжун Чжун (Zhong Zhong), появилась на свет 27 ноября 2017 года, а вторая, Хуа Хуа (Hua Hua) — спустя неделю, 5 декабря. Их имена происходят от слова «zhonghua», означающего «Китай» или «китайский». Комментируя прорыв, ученые со всего мира согласны, что это первый шаг на пути к клонированию человека. Но пока до этого очень далеко. Пока китайские специалисты планируют продолжить «выпуск» обезьян. Это позволит изучать рак, нарушения деятельности мозга, иммунные и другие заболевания, что открывает широкие возможности по разработке эффективных препаратов для их лечения.
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