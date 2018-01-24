Как движутся льды в Антарктиде: фото
В ходе миссии специалисты NASA совершили полет над южным Антарктическим полуостровом и сделали несколько впечатляющих снимков ледяного ландшафта.
Снимки, полученные командой на борту исследовательского самолета P3, были сделаны с помощью Digital Mapping System (системы цифровой картографии) — камеры, совершающей тысячи фотографий в высоком разрешении во время одного полета.
Пролетая на южным Антарктическим полуостровом, специалисты засняли льды с сильно изрезанной поверхностью. Формирование таких разломов схоже с речными порогами — местами, где речной поток усиливается, двигаясь по более крутому и узкому участку. Похожим образом, когда лед течет по узким каньонам и вниз по более крутому участку, на его поверхности образуется больше трещин.
На первом изображении видно, как лед течет к южной части ледника Георга VI (он находится в проливе Георга VI, отделяющем Землю Палмера от Земли Александра I). На поверхности льда можно заметить трещины — однако они не такие сильные, как в других частях полуострова.
На второй фотографии, к примеру, можно заметить сильно изрезанный трещинами ледник, длина которого составляет около 21 километра, а ширина — примерно 11 км. Данный ледник движется на запад — от плато Дайера к проливу Георга VI.
На третьем снимке также виден ледник, покрытый сильными разломами и также плывущий в сторону пролива Георга VI.
Снимки подтверждают, что льды на юге Антарктического полуострова постепенно движутся по направлению к океану. Исследования также показывают, что особенно сильное сокращение ледяного покрова наблюдается в западной части Антарктиды. В частности, ему сильно подвержена южная часть полуострова: ледяные щиты дестабилизируются и медленно движутся к морю.
Как отмечают в IceBridge, миссия необходима, чтобы понимать, как много льда привнесут в повышение уровня мирового океана ледники Гренландии и Антарктиды; поэтому специалисты должны отслеживать, как изменяется высота поверхности льда из года в год. Знание того, насколько сильным будет влияние глобального потепления, необходимо для своевременной разработки контрмер.