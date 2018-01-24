Наука

С какой силой малыш толкается в утробе матери?

Движения младенцев, растущих в утробе матери, важны для их развития и здоровья. Ученые впервые смогли рассчитать силу, с которой еще не родившиеся малыши совершают эти действия.
Анастасия Баринова
24 января 2018 в 13:49
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  • С какой силой малыш толкается в утробе матери?
    Фото: Daniel Lobo/Flickr.com

Будущие матери ощущают первое шевеление малыша приблизительно в середине срока беременности (около 18 недель), однако совершать движения дети начинают раньше. Уже на 10-й неделе они учатся поворачивать голову, а на 15-й запускается дыхание и к нему подключаются движения конечностей и спины. Этот комплекс действий позволяет скелету и мышцам правильно формироваться, но силу толчков ранее никто не изучал.

Соответствующую научную работу провели медики из Имперского колледжа Лондона. Чтобы пронаблюдать за движениями плода на 20−35 неделе беременности, специалисты изучили 340 УЗИ-снимков, а также провели дополнительные тесты при участии будущих матерей. На основе этого были построены компьютерные модели, позволяющие оценить уровень нагрузок на стенки матки и суставы младенца. Выяснилось, что интенсивность движений стабильно нарастает в период 20−30 недель беременности, а затем снижается. Это объясняется тем, что ребенку уже не хватает места для активных телодвижений. Однако нагрузка остается достаточно высокой: до самого момента появления на свет малыш способен производить толчок ногой с силой более 4 кг. Узнайте, от чьих генов зависит здоровье ребенка.

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