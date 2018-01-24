С какой силой малыш толкается в утробе матери?
Будущие матери ощущают первое шевеление малыша приблизительно в середине срока беременности (около 18 недель), однако совершать движения дети начинают раньше. Уже на 10-й неделе они учатся поворачивать голову, а на 15-й запускается дыхание и к нему подключаются движения конечностей и спины. Этот комплекс действий позволяет скелету и мышцам правильно формироваться, но силу толчков ранее никто не изучал.
Соответствующую научную работу провели медики из Имперского колледжа Лондона. Чтобы пронаблюдать за движениями плода на 20−35 неделе беременности, специалисты изучили 340 УЗИ-снимков, а также провели дополнительные тесты при участии будущих матерей. На основе этого были построены компьютерные модели, позволяющие оценить уровень нагрузок на стенки матки и суставы младенца. Выяснилось, что интенсивность движений стабильно нарастает в период 20−30 недель беременности, а затем снижается. Это объясняется тем, что ребенку уже не хватает места для активных телодвижений. Однако нагрузка остается достаточно высокой: до самого момента появления на свет малыш способен производить толчок ногой с силой более 4 кг. Узнайте, от чьих генов зависит здоровье ребенка.